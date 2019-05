Valentina Vignali troppo vicina a Daniele: il gesto del fidanzato

Valentina Vignali al Grande Fratello e la vicinanza con Daniele: il fidanzato prende una decisione inaspettata

Dure accuse nei confronti di Valentina Vignali, che al Grande Fratello ha stretto un rapporto importante con Daniele Dal Moro. Sembra proprio che all’interno della Casa sia nata una forte simpatia tra i due concorrenti, tanto da provocare la gelosia di Martina Nasoni. Non solo, la maggior parte del pubblico è convinto che tra Valentina e Daniele non ci sia una semplice amicizia. I telespettatori, come mostra Barbara d’Urso, hanno infatti commentato molto in questi giorni il rapporto che la Vignali ha creato con il giovane gieffino. Secondo Cristiano Malgioglio, il messaggio che passerebbe a casa sarebbe negativo, per quanto riguarda Valentina. L’opinionista è convinto che la gieffina non stia facendo una bella impressione, a causa del suo atteggiamento nei confronti di Daniele. A intervenire sulla questione è anche Ivana Icardi, che dallo studio accusa duramente la sua ex coinquilina. Non solo, la conduttrice dà una notizia inaspettata a Valentina, che riguarda proprio il suo fidanzato.

Valentina Vignali e Daniele Dal Moro vicini al Gf: il fidanzato non va in studio

Una puntata difficile non solo per Francesca De André, ma anche per la Vignali. Quest’ultima deve affrontare le forti critiche dallo studio. Oltre Malgioglio, anche Ivana si inserisce nel discorso. “Che coscienza pulitissima hai scusami Valentina? Come hai la faccia? Sei un’ipocrita! Parli per gli altri, questa è la cosa peggiore. Povero il tuo ragazzo”, afferma la Icardi dallo studio. La giovane argentina era stata criticata, qualche settimana fa, proprio dalla Vignali. Quest’ultima accusava Ivana di tenere particolari atteggiamenti con Gianmarco Onestini, nonostante fosse fidanzata. Ora sotto accusa finisce proprio Valentina ed ecco che Barbara le fa sapere che il fidanzato ha scelto, questa volta, di non essere presente in studio.

Valentina Vignali, il fidanzato non si presente in studio

Duro colpo per Valentina, che però continua a mostrarsi sicura di sé stessa. La conduttrice la informa che, questa sera, il fidanzato non ha voluto assistere alla puntata in diretta dallo studio. Non si sa il motivo preciso per cui Lorenzo abbia preso questa decisione. Ma il ragazzo potrebbe aver scelto di non raggiungere lo studio, poiché infastidito dalla vicinanza tra Valentina e Daniele.