Martina Nasoni nel caos: “Io tronista? Non è vero. Voglio bene a Daniele”

Daniele Dal Moro nuovo tronista: Martina Nasoni fa delle precisazioni sulla sua intervista

Martina Nasoni è letteralmente nella bufera. L’ex vincitrice del Grande Fratello di Barbara d’Urso è stata presa di mira dopo l’intervista che ha rilasciato a Di Più Tv su Daniele Dal Moro. L’ex gieffino è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne, spezzando così il legame con la Nasoni, che andava avanti da mesi seppur con diverse incomprensioni e pause. Martina ha deciso di intervenire su Instagram per chiarire alche dichiarazioni rilasciate alla rivista edita da Cairo Editore: dichiarazioni relative soprattutto alla sua partecipazione al Trono Classico visto che la 21enne ha sostenuto il provino con la redazione di Maria De Filippi molto prima di Daniele.

Le nuove dichiarazioni di Martina Nasoni su Daniele Dal Moro

“Ci tenevo a specificare una cosa perché sto leggendo un sacco di cose che vengono scritte. Io non ho rifiutato il trono, io ho fatto una supposizione: se mi avessero chiesto di diventare la nuova tronista non so se avrei accettato per via di una storia ancora non completamente conclusa… almeno dentro di me”, ha detto Martina Nasoni su Instagram. “Vi chiedo di calmarvi tutti, anche con i commenti e soprattutto con gli insulti, nei confronti di questo ragazzo perché me la devo vedere io e sono cose mie. Non voglio assolutamente che inizi questo percorso con un mare di m..a addosso perché non credo sia la cosa più giusta e credo che non porti assolutamente a niente questa cosa”, ha aggiunto.

Martina Nasoni vuole molto bene a Daniele Dal Moro

“A parte quindi l’inc…atura iniziale, che penso sia normale, Daniele è comunque una persona alla quale voglio molto bene e mi dispiace leggere tante cose brutte nei suoi confronti. Vi chiedo di calmarvi. L’unica cosa che mi viene da aggiungere è che gli auguro di fare un bel trono, un bel percorso, di innamorarsi e soprattutto di essere amato”, ha concluso Martina Nasoni, che ha pure chiarito che non andrà mai a Uomini e Donne a corteggiare Daniele Dal Moro. Intanto il debutto tv del modello è previsto su Canale 5 per la prossima settimana.