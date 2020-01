Tutta la storia tra il nuovo tronista Daniele Dal Moro e Martina Nasoni del Grande Fratello

Ormai non è più una novità: Daniele Dal Moro, concorrente dell’ultima edizione Nip del Grande Fratello, è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Una svolta che non è piaciuta a Martina Nasoni, vincitrice del reality show che ha avuto una storia proprio con il bel veronese. I due hanno avuto per mesi una relazione tormentata che è giunta definitivamente al termine solo lo scorso dicembre. E ora Martina – conosciuta anche come La ragazza con il cuore di latta – si è sfogata in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv. Un’intervista nella quale ha raccontato finalmente, per filo e per segno, tutto quello che è accaduto con Daniele, con il quale ormai non ha più rapporti.

Le scottanti dichiarazioni di Martina Nasoni su Daniele Dal Moro

“Quando ho saputo che Daniele è il nuovo tronista di Uomini e Donne non ci potevo credere: l’ho chiamato subito per affrontarlo. E lui ha negato, non ha avuto il coraggio di dirmi la verità. Si è comportato da vigliacco e mi ha spezzato il cuore”, ha raccontato Martina Nasoni alla rivista edita da Cairo Editore. “Soffro, perché sono innamorata di lui. Lo so, è la prima volta che lo dico apertamente: Daniele pretendeva che vivessimo la nostra storia con riservatezza, mentre io mi ci ero tuffata di testa”, ha detto la 21enne. La Nasoni ha ammesso che dal Grande Fratello fino a dicembre hanno avuto una relazione fatta di alti e bassi. E in una di queste pause Martina ne ha approfittato per sostenere un provino con la redazione di Uomini e Donne: una scelta che, a detta della ragazza, ha mandato su tutte le furie Daniele.

Martina Nasoni doveva essere la tronista di Uomini e Donne

“Quando lui lo ha saputo mi ha fatto una scenata, mi ha detto che no, non può nascere un vero amore davanti alle telecamere. Gli ho risposto che per me non c’era niente di male, visto che lui non voleva stare con me. E quando Daniele ha capito che mi stava perdendo, ha cambiato atteggiamento. E mi ha chiesto di ritornare insieme, di riprovarci”, ha confidato Martina Nasoni. Che ha così rinunciato al posto da tronista a Uomini e Donne per amore di Daniele ma il legame si è definitivamente spezzato prima di Natale. E quando Martina ha scoperto che la redazione ha scelto Dal Moro come nuovo protagonista del Trono Classico l’ha presa decisamente male.

Martina Nasoni non andrà a corteggiare Daniele Dal Moro

“Ora sto piangendo per lui, anche se non lo merita. Gli auguro di trovare l’amore, anche se mi ha sempre detto che per lui l’amore non va messo in piazza. Spero che sia felice. Ma deve anche ricordarsi che ha gettato via una storia con una ragazza che lo amava davvero”, ha concluso Martina Nasoni. Qualche giorno fa, via Instagram, l’ex gieffina ha assicurato che non si presenterà a Uomini e Donne come corteggiatrice di Daniele Dal Moro.