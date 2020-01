UeD anticipazioni Dal Moro, è già polemica: il gesto sotto accusa

Anticipazioni Trono Classico, le prime esterne di Daniele Dal Moro: Ginevra già divisa tra lui e Carlo

Le prime anticipazioni di Uomini e Donne su Daniele Dal Moro ed è già polemica! L’ex gieffino ha animato le settimane nella Casa e con molta probabilità animerà anche le puntate del Trono Classico. Il nuovo tronista è uscito in esterna con tre corteggiatrici. La prima esterna mandata in onda in studio è stata quella con Ginevra, che è uscita anche con Carlo Pietropoli. La ragazza si è trovata molto bene con Daniele, che ha ricambiato i complimenti dicendo che la reputa una ragazza buona d’animo. Ginevra pare abbia apprezzato il fatto che Daniele non abbia subito cercato il contatto fisico, cosa che invece è successa con Carlo. Si è anche aperta molto con Daniele, sentendosi a suo agio, raccontando alcune cose del suo passato che riguarda la famiglia. Anche Lorenzo Riccardi ha avuto l’impressione che Ginevra sia stata meglio con Daniele rispetto all’altro.

Uomini e Donne, Daniele Dal Moro già sotto accusa: il gesto della mano che fa discutere

L’esterna con Caterina è andata bene ma non benissimo. La corteggiatrice spesso in esterna ha avuto la sensazione che Daniele non la ascoltasse e che parlasse sempre lui. Gli ha quindi detto che se lo ha fatto per riempire i silenzi dettati dall’imbarazzo ben venga, altrimenti lei preferisce un uomo che sappia ascoltare e parli meno. Il tronista ha spiegato di averlo fatto appunto per lei, ma pare non se la sia presa. Le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News si concentrano a questo punto sulla terza esterna, quella con Giulia. Con lei Daniele si è lasciato andare e le ha raccontato il suo passato, spiegando ciò che lo ha ferito nella via e perché oggi ha “il cuore graffiato”. Il tronista era anche un po’ commosso e agitato allo stesso tempo, per questo Giulia, nel tentativo di consolarlo, gli ha preso la mano, ma Daniele l’ha subito tirata indietro.

Daniele Dal Moro a Uomini e Donne, le anticipazioni: Giulia si elimina

Questo gesto è finito sotto accusa in studio, perché Maria ha fatto notare la mano appunto. Ne è nata una discussione, tra chi ha capito il gesto di daniele e chi invece lo ha condannato. Daniele ha spiegato di averlo fatto perché non conoscendosi ancora bene gli è sembrato un gesto troppo intimo quello della mano. Giulia ci è rimasta male invece, dicendo di essere fatta così e che lo avrebbe anche abbracciato per consolarlo, dicendo che se a lui non va bene lei sarebbe andata via. Dopo un botta e risposta, Giulia si è alzata ed è andata via.