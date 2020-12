Martina Nasoni oggi: in che rapporti è rimasta con Irama

Martina Nasoni? Impossibile non pensare alla canzone La ragazza con il cuore di latta di Irama. Un brano forte, intenso, che ha lasciato il segno al Festival di Sanremo 2018. È stato proprio Martina ad ispirare Filippo Maria Fanti, questo il vero nome del cantante, per il pezzo. I due si sono conosciuti durante una vacanza in Salento e la Nasoni si è aperta con l’artista raccontando la sua vita tutt’altro che facile. Un’infanzia segnata dalla cardiomiopatia ipertrofica che la ragazza ha ereditato dalla madre. Ma in che rapporti sono oggi i due?

La risposta è arrivata da Martina Nasoni in un’intervista rilasciata al settimanale Visto:

“C’è una simpatia, ma non ci si sente, ognuno per la sua strada con i suoi impegni. Se ci sarà occasione di incontrarsi mi piacerebbe scambiarci quattro chiacchiere”

Al contrario di Martina Irama non ha mai parlato della sua amicizia con la Nasoni. L’ex vincitore di Amici è stato però avvisato del libro autobiografico dell’ex vincitrice del Grande Fratello, nel quale un ampio capitolo è dedicato proprio a Filippo e al suo incontro con l’ex gieffina.

Tra Martina e Irama c’è stato un bacio e nulla più. Oggi la Nasoni è single e in cerca del grande amore mentre il cantautore è felice accanto alla modella greca Victoria Stella Doritou, con la quale convive a Milano. Secondo gli ultimi gossip i due convoleranno a nozze il prossimo anno.

La vita di Martina Nasoni oggi

Irama a parte, la vita di Martina Nasoni è molto cambiata dopo la vittoria al Grande Fratello di Barbara d’Urso nel 2019. Oggi la 22enne è un’affermata web influencer e un’opinionista televisiva ma nel suo futuro c’è anche la musica. Martina ha di recente debuttato come cantante con la canzone Tutta la notte (video più in basso).

Un singolo dal ritmo coinvolgente e dalle sonorità tropicali, che porta una ventata di estate nelle giornate invernali. Un inno alla libertà, per evadere dal grigiore e immaginare di tornare a ballare in discoteca, sulla spiaggia, in un party in Jamaica, molto presto.

In libreria è inoltre disponibile Questo cuore batte per tutte e due, libro che racconta la storia di Martina Nasoni e dei suoi problemi al cuore.