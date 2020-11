Irama e la fidanzata Victoria: si parla di matrimonio

Si fa sempre più seria la relazione tra Irama e Victoria Stella Doritou. L’artista e la modella fanno coppia fissa dal 2019 e il recente lockdown ha rafforzato ancora di più questa liaison. Il settimanale Di Più Tv ha raccolto le confidenze di un amico di Filippo Maria Fanti – questo il vero nome del cantante – che ha spifferato di un matrimonio imminente. Un progetto che sta diventando sempre più concreto per Irama e Victoria.

La scorsa estate Irama si è recato in Grecia in compagnia della sua dolce metà per conoscere la madre di Victoria Stella Doritou. Un incontro con la suocera che di fatto ha reso ancora più importante questo rapporto. Un rapporto nato per caso, sul quale erano in pochi a scommettere, ma che oggi è più solido che mai.

Irama e Victoria Stella Doritou, 23 anni, si sono conosciuti nei primi mesi del 2019 a Parigi e per entrambi è stato un colpo di fulmine. Da allora non si sono più lasciati e lo scorso inverno sono andati a convivere a Milano. Per via della pandemia Irama e Victoria hanno trascorso molto tempo insieme e si sono scoperti più innamorati che mai.

La fonte interpellata dal settimanale edito da Cairo Editore è stata piuttosto chiaro:

“Irama è cambiato da quando nella sua vita è entrata Victoria Stella. Le voci di matrimonio sono sempre più insistenti”

Non solo: la scorsa estate Filippo e Victoria hanno partecipato alle nozze della sorella di Irama, Jolanda, e entrambi avrebbero vissuto questo evento con grande emozione pensando proprio al loro grande giorno. Sarà vero? Intanto è certo che l’avvistamento di Irama con la soubrette Caroline Donzella era dovuto solo ed esclusivamente al lavoro.

Qualche settimana fa l’ex vincitore di Amici era stato pizzicato con la modella e soubrette italo-onlandese nonché nuova protagonista della prossima edizione di Avanti un altro. In molti avevano ipotizzato un nuovo flirt ma a quanto pare i due si sono incontrati solo per una cena di lavoro.

Il cuore di Irama, dopo tante storie mordi e fuggi, oggi batte sempre più per la sua Victoria Stella Doritou, musa delle sue ultime canzoni. Canzoni che stanno avendo un grande successo, come Mediterranea e Crepe.