Irama ancora fidanzato con Victoria: il cantante ha conosciuto la suocera

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Irama e Victoria Stella Doritou. A causa della grande riservatezza del cantante si erano un po’ perse le tracce di questa coppia ma la recente quarantena non ha fatto altro che rafforzare il legame tra i due. Alcuni amici dell’ex allievo di Amici hanno spifferato al settimanale Di Più che la liaison tra l’artista e la modella continua alla grande e i due hanno passsato il lockdown insieme, a Milano. Non solo: di recente Irama – vero nome Filippo Maria Fanti – ha deciso di accompagnare la sua dolce metà in Grecia. Victoria è infatti greca e ad Atene vive ancora la madre, che non è riuscita a vedere per mesi a causa della pandemia. Come hanno sussurrato le fonti raccolte dalla rivista, Irama e Victoria hanno trascorso qualche giorno insieme ad Atene e qui il cantautore ha conoscuiuto la suocera. Un gesto importante, che simboleggia ancora di più il legame che c’è tra i due e che diventa sempre più importante.

Amore a gonfie vele tra Irama e la fidanzata Victoria Stella Doritou

“Irama non è un tipo facile in amore. Diciamo che ama la sua libertà… Ecco perché in molti, intorno a lui, dubitavano che il suo amore per Victoria potesse sopravvivere a una convivenza forzata di mesi… E invece la loro si è dimostrata una storia seria. Lui è molto felice”, hanno assicurato gli amici del 24enne. Questo è indubbiamente un momento magico per Irama. La storia con Victoria procede a gonfie vele e la nuova canzone – Mediterranea – è tra le più ascoltate in Italia. Senza dimenticare la recente vittoria ad Amici Speciali, dove Irama è riuscito a mettere di nuovo in mostra il suo immenso talento. Dopo la breve visita in Grecia, Filippo è rientrato nel Belpaese per alcuni impegni di lavoro. Il giovane ha accettato l’invito a salire sul palco di Battiti Live, la storica manifestazione musicale pugliese organizzata da RadioNorba e in onda su Italia 1 a fine luglio. Al contrario degli altri anni non sarà più itinerante ma si svolgerà solo ed esclusivamente nella città di Otranto, in Salento.

Irama, chi è la fidanzata e modella Victoria Stella Doritou

Victoria Stella Doritou ha 22 anni ed è una modella e web influencer greca. Da tempo vive a Milano, dove si è trasferita per lavoro. Grazie ad amici in comune un anno fa ha conosciuto Irama, reduce da una breve liaison con Giulia De Lellis. Victoria e Filippo hanno instaurato fin da subito un feeling speciale ma hanno cercato di viversi con discrezione e riservatezza. Irama, come la maggior parte degli artisti, non ama parlare della sua vita privata e preferisce raccontarsi attraverso la sua musica. E chissà che per Mediterranea non si sia ispirato proprio alla sua bella compagna…