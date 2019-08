Martina Nasoni, messaggio duro: “Guarderai negli occhi di chi ti ha ucciso”

By

Grande Fratello news, nuove consapevolezze per Martina Nasoni: ormai nessuno la butterà giù

Martina Nasoni continua a stare sulla bocca di tutti. La vincitrice del Grande Fratello pubblica spesso dei post su Instagtam che fanno tanto chiacchierare. Di cosa ha scritto questa volta? Ha parlato di quelle persone che hanno tentato di rubarle la felicità, di farla sentire insicura e inadatta, di spingerla a mollare le sue passioni e ad allontanarsi da coloro che l’hanno sempre riempita di attenzioni. Martina ha dovuto lottare molto per essere felice, anche staccarsi da persone più simili a vampiri che succhiano energie e felicità. Ora li riconosce e li guarda dritto negli occhi.

Il duro messaggio di Martina Nasoni contro chi l’ha fatta soffrire

Su Instagram, Martina del Gf ha scritto: “Avrai vinto quando guarderai negli occhi di chi ti ha ucciso e non proverai più dolore”. Un messaggio scritto dopo un altro che ha fatto preoccupare parecchio i suoi fan. Con questi ultimi ha un rapporto molto stretto e si confida sempre, anche quando le succede qualcosa di non proprio allegro. L’ex gieffina si dà forza per essere felice, anche se gli ostacoli della vita sono ben nascosti dietro l’angolo.

Nuova vita per Martina Nasoni dopo il Gf e l’affetto dei suoi seguaci

Ecco cos’altro ha scritto nell’ultimo periodo: “[…] Potrò perdermi in mezzo a mille mari, potrò affrontare le tempeste più dure, potrò scontrarmi con le persone più false (o le più vere), ma c’è una cosa che non dimenticherò mai… me, le mie origini, l’amore che ho conosciuto, l’amore che ho donato e che ho ricevuto, il sorriso di un amico, il mio sorriso con un amico, la gioia nel dolore e il dolore nella gioia che nel tempo ho conosciuto e imparato ad apprezzare”. Nei momenti del bisogno potrà sempre contare sui suoi fan, che le hanno fatto sentire la loro vicinanza con un regalo inaspettato!