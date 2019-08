Martina Nasoni si emoziona per un regalo di una fan: “Che belli che siete!”

Martina Nasoni riceve un regalo da una fan e si emoziona. Le sue parole

Martina Nasoni, oltre ad essere una ragazza molto simpatica ed ironica è anche molto sensibile. In vacanza in Puglia con i suoi amici e la sua famiglia, Martina si sta godendo il meritato relax dopo un inizio d’estate un pochino turbolento, vista la rottura con Daniele Dal Moro. La ragazza è molto seguita da social proprio perché molto amata. Grazie alla casa del Grande Fratello, dal quale ne è uscita vincitrice, è riuscita a farsi conoscere e ad entrare nel cuore degli italiani. Ieri sera, Martina super emozionata ha raccontato di aver incontrato una delle sue fan che le ha fatto uno splendido regalo lasciandola senza parole.

Martina Nasoni e il prezioso regalo della fan che l’ha emozionata

Ieri la Nasoni si è recata a cena in un ristorante insieme alla sua famiglia. La giovane ha preannunciato che si trattava di una serata di ‘gala’, insomma elegante, e sua zia le ha prestato un abito super luminoso visto che lei non aveva niente. La mattina precedente, infatti, Martina aveva raccontato alle sue follower di avere il ‘problema vestito’ che poi ha fortunatamente risolto con l’aiuto di una sua parente. E, dunque, ieri sera proprio quando era a cena la Nasoni ha registrato una Instagram Stories dove, commossa, mostrava una preziosa collanina ed annunciava ai suoi follower: “Ragazzi ho incontrato una fan e guardate cosa mi ha regalato” – ha detto inquadrando un ciondolo a forma di cuore – “Bello! Che belli che siete!”. La ventunenne di Terni è apparsa realmente commossa.

Martina Nasoni serena dopo le dichiarazioni uscite su Daniele Dal Moro

Proprio ieri la rivista Spy ha annunciato che Martina Nasoni ha rivelato le motivazioni che hanno spinto lei e Daniele Dal Moro a separarsi: “Tra me e Daniele è finita: eravamo incompatibili caratterialmente”. Martina ci è rimasta molto male ma fortunatamente sta ritrovando la serenità grazie all’affetto delle persone a lei più care. Non a caso, la ragazza ha ammesso più volte di essere legata alla sua famiglia e specialmente ai suoi genitori che le sono stati sempre accanto. Tempo fa, per esempio, Martina ha svelato che sua madre è per lei la sua migliore amica.