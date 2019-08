Grande Fratello, Martina Nasoni rivela: “Ecco perché con Daniele è finita”

Grande Fratello, Martina Nasoni spiega perché lei e Daniele Dal Moro si sono lasciati

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si erano conosciuti durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Martina dal reality ne è uscita vincitrice e una volta fuori ha approfondito la sua conoscenza con Daniele che aveva iniziato, tra mille tentennamenti, nella casa. Tra i due le cose sembravano andar bene. Sui social infatti non sono mancati i momenti in cui i due si ritraevano insieme. Martina raggiungeva spesso Daniele e viceversa, insomma i due parevano una coppia a tutti gli effetti. Poi, è arrivato il fulmine a ciel sereno. Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si sono lasciati ed hanno separato le loro strade. Martina si è detta molto dispiaciuta mentre Daniele addirittura sorpreso facendo intendere che la decisione non era stata presa da lui. Ma perché i due si sono lasciati? Questo è uno dei misteri più grandi che, però, la Nasoni ha deciso di risolvere parlandone con il magazine Spy tramite un’intervista.

Martina Nasoni rivela il motivo per cui lei e Daniele Dal Moro si sono lasciati

Al magazine Spy, la bella Martina ha rivelato: “Tra me e Daniele è finita: eravamo incompatibili caratterialmente. Ci sono rimasta male, più che altro perché avrei voluto che andasse diversamente. Qualche notte fa l’ho sognato che mi chiedeva scusa: mi ha fatto strano, ma non credo che accadrà nella realtà”. Del resto, l’ultima vincitrice del Grande Fratello non ha mai nascosto la delusione per come è terminata la sua relazione con il Dal Moro. Su Instagram, proprio dopo alcuni giorni dalla rottura ringraziò le sue fan per le tante dimostrazioni d’affetto e confessò: “Io sono un’eterna romanticona, ci credo, ci credo fino in fondo, poi, però, non sempre le cose vanno come uno spera. Ma niente panico… Preferisco comunque provarci nelle cose, che avere il rimpianto di non averci nemmeno provato”.

Martina Nasoni e un appuntamento molto importante

Delusioni d’amore a parte, Martina Nasoni ha rivelato a Spy che presto dovrà affrontare un nuovo intervento al cuore: “Il mio pacemaker va cambiato: a breve dovrò operarmi di nuovo. L’idea mi spaventa”. Nonostante la paura, noi siamo sicuri che la nostra Martina affronterà tutto con la forza e la determinazione che ha sempre mostrato di avere. E dunque, le facciamo un grande in bocca al lupo!