Grande Fratello: Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si sono lasciati

Amore finito tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. È addio per sempre?

Una delle coppie dell’estate 2019 era sicuramente quella formata da Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello durante l’ultima edizione del reality dove sembrava essere scoppiato l’amore. Non a caso, dopo la fine del programma, Daniele e Martina avevano deciso di approfondire la loro conoscenza ed avevano iniziato a frequentarsi lontani dalle telecamere. Seguendo i profili social di entrambi li abbiamo visti spesso insieme e, nonostante le molte critiche, sembrava che tra loro le cose stessero andando davvero bene. Sono stati tanti i momenti in cui la coppia si è mostrata in perfetta sintonia e i dubbi, che si erano manifestati durante il GF, sembravano un lontano ricordo. Peccato, però, che le cose non stavano proprio così. Forse la loro felicità era soltanto apparenza visto che, proprio poche ore fa, è stata diffusa la notizia che Daniele e Martina hanno deciso di interrompere la loro relazione.

“Non sempre le cose vanno come uno spera” le parole di Martina

Come annunciato da Spy, dunque, la storia tra i due giovani sembra essere terminata. Com’è giusto che sia, anche i diretti interessati hanno voluto dire la loro tramite delle dirette su Instagram. Martina, confessandosi con le sue fan, non ha nascosto il dispiacere per quanto accaduto e le ha ringraziate per tutto l’affetto che le stanno dimostrando in queste ore: “Mi fate sentire meglio. Io sono un’eterna romanticona, ci credo, ci credo fino in fondo, poi, però, non sempre le cose vanno come uno spera. Ma niente panico… Preferisco comunque provarci nelle cose, che avere il rimpianto di non averci nemmeno provato”. Martina Nasoni, che ora si trova in vacanza in Calabria, ha però tanti impegni e tanti progetti, specialmente musicali, che sicuramente l’aiuteranno ad attraversare questo momento poco facile. Naturalmente i fan della coppia ora sperano di rivederli insieme, e nella vita, si sa, mai dire mai.

“Ho bisogno di vivere in leggerezza senza ansie.” la risposta di Daniele

Anche Daniele Dal Moro, ovviamente, ha voluto esprimersi sulla vicenda. L’ex concorrente del Grande Fratello, però, si è detto quasi sorpreso per l’accaduto facendo intendere che la decisione di interrompere la storia è stata presa da Martina. Ecco le sue parole: “Intanto sono rimasto un po’ di sasso più di voi. Io ero rimasto ad oggi, ad un messaggio che mi è arrivato ieri che diceva che dovevamo organizzarci per andare via quando sarebbe tornata da dove è andata con gli amici. Mentre oggi è stata fatta questa diretta. Da quando sono uscito dalla casa che vengo giudicato come la parte cattiva. Mi sta bene perché anche io ho i miei sbagli. Io ho bisogno di vivere in leggerezza, in serenità, senza ansie. Martina? Le voglio un bene dell’anima, ma ogni persona è fatta a modo suo.”