Martina Nasoni ha incontrato Maria De Filippi: Trono UeD? Il retroscena

Grande Fratello, Martina Nasoni ha incontrato Maria De Filippi: questione di Trono UeD, il retroscena

Gli affezionati di Uomini e Donne hanno da poco salutato Sara Tozzi, la tronista che ha abbandonato il programma anzitempo perché ancora troppo coinvolta sentimentalmente dal suo ex fidanzato. Così, lo scranno al fianco di quello presieduto da Giulia Quattrociocche è in attesa di trovare una nuova ‘principessa’. Chi sarà? Gli indizi portano a Martina Nasoni, vincitrice dell’ultimo Grande Fratello nonché giovane che ha ispirato Irama per il brano sanremese ‘La ragazza con il cuore di latta’. Lo spiffero lo ha divulgato il magazine Spy che ha raccontato un succoso retroscena: Martina, pochi giorni fa, ha visto Maria De Filippi.

“Cosa ci faceva Martina all’ultimo piano degli uffici di Maria De Filippi?”

“Cosa ci faceva Martina Nasoni, la vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello, all’ultimo piano degli uffici di Maria De Filippi? Pare che la ragazza dal cuore di latta, tornata single dopo la discussa e tormentata storia con Daniele Dal Moro, sia in pole position per salire sul trono di Uomini e Donne”. Questo il sussurro di Spy, che rende noto l’incontro tra l’ex gieffina e Queen Mary. Naturalmente, se l’ascesa al Trono di Martina dovesse trovare riscontro nei fatti, significherebbe che la ragazza avrebbe scelto di chiudere in maniera definitiva la frequentazione di Daniele Dal Moro.

L’addio di Sara Tozzi a Uomini e Donne e il gossip su Martina Nasoni

Martina potrebbe rimpiazzare l’ex tronista Sara Tozzi che ha da poco salutato il programma. “Tendevo a respingere anche i gesti che la Sara che sono apprezza e dà – ha dichiarato la Tozzi dopo la decisione presa -. Anche in esterna facevo proprio fatica… Sento di averli delusi, i miei (genitori, ndr), e quindi questa è l’ultima cosa che avrei voluto fare. Voglio tornare alla mia vita e vedere quello che sarà. Ho seguito quello che diceva il mio corpo e non solo il mio cuore.” A questo punto non resta che attendere la nuova tronista e vedere se sull’ambito scranno si siederà la Nasoni. E nel qual caso, chissà come la prenderà Dal Moro.