Daniele Dal Moro fiume in piena dopo Martina: “Non sono questo, ho perso la luce”

Grande Fratello, lo sfogo di Daniele Dal Moro dopo Martina Nasoni

Daniele Dal Moro è costantemente sotto attacco sin dalla fine del Grande Fratello 16 perché la sua frequentazione con Martina Nasoni ha catturato l’attenzione di molti, e un carattere come quello del gieffino non poteva che far discutere; non per niente dopo le varie rotture e i diversi litigi che ci sono stati con la vincitrice del Gf Daniele è sempre stato criticato per i suoi modi di fare, e non poche volte è stato costretto a difendersi intervenendo duramente contro gli utenti del Web. Forse Daniele sente molta pressione e probabilmente proprio questa continua tensione lo ha spinto poche ore fa a sottolineare che lui non è sempre stato così e che c’è dell’altro dietro a ciò che si vede in superficie. Che c’entri l’ennesimo allontanamento da Martina? Può essere, visto che i due hanno litigato di recente.

Daniele Dal Moro si racconta: “Non sono questo…”

“Oggi – queste le sue parole su Instagram – vi racconto una storia… La mia storia. Ma siccome questa non è altro che una didascalia voglio essere succinto e partirò dalla fine. Io – ha continuato così l’ex gieffino – non sono questo… Cerco di spiegarmi meglio. Io sono sempre stato (e chi mi conosce da molti anni può dirlo) la persone più solare del mondo! Ho sempre amato tutto e tutti. Ho sempre voluto bene ad ogni persona, sia quelle ‘belle’ che a quelle ‘meno belle’. Ora – l’amarezza è evidente nel discorso di Daniele – sono cambiato… La vita mi ha cambiato. Un po’ come succede a tutti d’altronde… Non siamo altro che il risultano delle nostre esperienze di vita. E io purtroppo ho perso quella luce che avevo dentro. Sono sempre stato un ‘bimbo’ nell’animo, ed è l’unica cosa che ancora oggi mi fa sentire vivo e che mi da un po’ di sollievo. Ma sono comunque contento. Perché – così ha concluso – credo che nella vita quasi nulla accade per caso. E probabilmente così doveva essere. Ad oggi sono pur sempre un eterno Peter Pan… Solamente con il cuore un po’ più nero”.

Quale futuro per Martina e Daniele dopo il Grande Fratello?

Forse per qualcuno il messaggio non ha un destinatario preciso, nel senso che Daniele potrebbe essersi rivolto semplicemente ai suoi fan per spiegare qualcosa di più sulla propria vita; potrebbe anch’essere così ma non è da escludere che questi pensieri siano venuti per la testa a Dal Moro dopo l’ennesima rottura con Martina che lui reputa troppo diffidente nei suoi confronti per iniziare seriamente una storia. Che ne sarà di loro due non lo sa nessuno, visti i continui tira e molla: è certo però che Daniele è tutt’altro che indifferente alla vincitrice del Gf. Quale sarà il prossimo capitolo di questa storia?