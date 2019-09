Martina Nasoni e Daniele stanno insieme? Parla lei: “È complicato”

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro stanno insieme? Lei chiarisce tutto

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro formano una delle coppie più chiacchierate dell’ultimo Grande Fratello. I due infatti si sono conosciuti nella Casa di Cinecittà ma la loro storia non ha mai preso il volo del tutto. Il pubblico ha subito notato che tra i due c’era una forte attrazione ma le cose purtroppo durante il reality non sono andate come tutti speravano. Poi, una volta fuori dal GF, Martina e Daniele hanno iniziato a frequentarsi. L’uno ha iniziato a raggiungere l’altro nella propria città, le cose sembravano andar bene e aver preso il verso giusto quando, però, sono nuovamente cambiate. La Nasoni e il Dal Moro si sono nuovamente allontanati e sembravano aver messo un punto alla loro storia, per sempre. Ma quando le acque sembravano essersi calmate ed ognuno aveva preso la loro strada è arrivata una sorpresa. La ex vincitrice del Grande Fratello e il modello veneto si sono visti nuovamente. Martina ha raggiunto Daniele ed ha passato un po’ di giorni insieme a lui ed ha condiviso il tutto con i suoi followers.

Martina Nasoni: “Io e Daniele ci vogliamo bene ma è un po’ complicato”

Chi segue questi due giovani ha iniziato a sognare e di parlar d’amore. Ma, indovinate un po’? Le cose sembrano esser nuovamente cambiate. Forse, Martina e Daniele si sono allontanati nuovamente. Forse la loro storia sta subendo un nuovo standby. Ieri, infatti, la Nasoni ha partecipato ad un evento di moda dove c’erano altri ragazzi che hanno partecipato con lei all’ultima edizione del Grande Fratello. A presentare la sfilata c’era Ambra Lombardo, che ultimamente è finita al centro del gossip per la sua storia con Kikò Nalli. Durante la serata, la presentatrice ha fatto una breve intervista a Martina e le ha chiesto proprio di Daniele e di come stanno le cose con lui. Alla domanda di Ambra, Martina ha risposto così: “Ci vogliamo bene, questo è poco ma sicuro. Abbiamo vissuto questa esperienza insieme e c’è un posto speciale per entrambi, l’uno per l’altro nei nostri cuori. Però la situazione è un po’ complicata”. Chissà se le cose si aggiusteranno e vedremo Daniele e Martina finalmente felici!

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro felici all’Arena di Verona

Alcune settimane fa i due hanno fatto sognare all’Arena di Verona dove hanno partecipato insieme ad un concerto organizzato da RTL 102.5. La Nasoni e il Dal Moro sono apparsi in una perfetta sintonia ed intimi più che mai. Per questo motivo la notizia di una probabile nuova crisi arriva come un fulmine a ciel sereno.