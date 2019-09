Daniele Dal Moro e Martina Nasoni intimi e di nuovo insieme: lei al settimo cielo

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, la lite dopo il Grande Fratello 16

Fermi tutti! Non vedevamo Martina Nasoni e Daniele Dal Moro assieme da moltissimo tempo ma i due ex concorrenti del Grande Fratello hanno deciso di sorprenderci ancora una volta. Come senz’altro saprete, la vincitrice del programma e il suo finalista preferito avevano litigato al punto da spingere Daniele a dire che non si sarebbero più sentiti; le cose però non sono andate così perché proprio un po’ di giorni fa i due sono stati quaranta minuti al telefono dopo una polemica che ha coinvolto entrambi e il Sole sembrava tornato a splendere. Il punto è che nessuno avrebbe mai immaginato che Daniele e Martina si sarebbero rivisti, men che meno a Verona.

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni insieme all’Arena di Verona, i due ex gieffini felicissimi

Lo abbiamo appreso dalle storie che i due hanno condiviso su Instagram: all’inizio nessuno aveva svelato né dove sarebbero andati né con chi sarebbero stati; poi invece tutto è stato chiaro: Daniele e Martina si sono prima visti a casa di lui molto probabilmente, in seguito hanno fatto rotta verso l’Arena di Verona e qui hanno assistito al concerto organizzato da RTL 102.5. Non sono neanche mancati dei momenti intimi per due che credevamo destinati a non ritrovarsi mai più: tra le storie Instagram a un certo punto si vede Martina senza maglietta seduta su di un divano di fronte a lui, e ciò prova che non è nato alcun imbarazzo dopo il litigio; al concerto inoltre per un attimo lei ha appoggiato sognante il mento sulle spalle di lui, e se non è un indizio di ritrovata sintonia questo…

Daniele e Martina torneranno insieme?

Ci sono insomma tutti gli elementi affinché si possa sperare (almeno se si è fan) in un ritorno di fiamma tra Daniele e Martina. Certo, questi segnali potrebbero essere spia solo di amicizia e nient’altro ma dagli occhi della Nasoni si capiva benissimo che c’è dell’altro; e anche lui a dire il vero non ci ha mai convinto con la sua aria da duro e puro. Qui gatta ci cova! Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!