Grande Fratello, telefonata tra Daniele e Martina: lui sclera e rivela tutto

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, la storia è finita dopo il Grande Fratello ma non del tutto

Dopo il Grande Fratello Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno iniziato a frequentarsi e a vedersi non in amicizia, e questo è risaputo; così come è risaputo che le cose sono degenerate e che alla fine i due hanno avuto una discussione così forte che lo stesso Daniele aveva fatto intendere che non avrebbe più voluto sentire la sua Martina. Col passare del tempo in realtà la situazione è migliorata e tra una polemica e l’altra pare che i due siano tornati almeno a sentirsi e che quel silenzio che c’era prima sia stato rotto. Non sappiamo moltissimo sulle dinamiche che li riguardano, visto che non possiamo spiarli tutto il giorno come accadeva al Gf 16, ma qualcosa sembra si stia davvero muovendo. Vi spieghiamo perché.

Grande Fratello, gli ultimi attacchi a Daniele Dal Moro dopo le offese a Martina Nasoni

Recentemente Daniele è stato attaccato da un follower perché rimasto impassibile di fronte agli insulti rivolti a Martina: “Ma che parac…o sei – queste le sue parole –… guardi su Twitter, posti su Instagram… e alla persona che dicevi di voler bene che fai? Non la proteggi da uno sf…to che le dà della poco di buono… Uomo, Dani, è anche colui che tutela e tu in questo momento non lo stai facendo”. A quel punto Daniele non ci ha visto più dalla rabbia e ha risposto a tono: “Ve lo dico una volta sola – ha così replicato –… Sapete cosa ho imparato da questa esperienza (Gf 16)… A dare quello che ricevo… Detto questo – ha poi aggiunto –… Basta rompermi che io devo difendermi da solo! Che tra buono e co…one la linea è molto sottile! (e io co…one lo sono già stato)”. Dal Moro ha poi concluso annunciando una diretta per la sera: “Stasera faccio una diretta così vi spiego un paio di cose… Che sennò gli scemi qua continuano a parlare… E di scemi c’è il pieno a quanto pare! Tanto so che è fiato sprecato, però ci provo… Un’altra volta”. Il punto è che poi ci ha rinunciato, ed è proprio la motivazione a tale rinuncia che ci ha sorpreso.

L’ultima difesa di Daniele Dal Moro, lo sclero: “Branco di scemi da tastiera”

Daniele infatti ha pubblicato uno screenshot che testimonia che lui e Martina si sono sentiti al telefono ben per quaranta minuti e che quindi si è tutt’altro che disinteressato agli insulti rivolti alla vincitrice del Grande Fratello: “Per tutti quelli – queste le sue parole – che pensano di saperne più di me e che pretendono delle spiegazioni! E per tutti quelli che parlano di teatrini… Ditemi… Cosa me ne viene in tasca a parte un branco di scemi da tastiera!”. Cosa si saranno detti in questa chiamata? Quaranta minuti non sono pochi e forse qualcosa di più verrà fuori nei prossimi giorni!