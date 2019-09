Ambra e Kikò NON si sono lasciati: è lei a rivelare tutto

Ambra e Kikò oggi, finalmente la verità sulla coppia del Gf 16: ecco come stanno le cose oggi

Ambra e Kikò non si sono lasciati: è questa la notizia del giorno! La coppia del Gf 16 ha tenuti i fan con il fiato sospeso per una decina di giorni dopo il gossip del settimanale Nuovo. Signoretti infatti ha riportato sulla sua rivista la notizia della rottura tra Ambra e Kikò, aggiungendo anche delle dichiarazioni (presunte, a questo punto) della professoressa in cui parlava di problemi con Nalli. Nei giorni successivi allo scoop, i diretti interessati hanno parlato tra le righe su Instagram. Da una parte Kikò ha parlato di rispetto, di voler riflettere e non voler tirare le somme in modo affrettato. La prof invece ha chiesto tempo ai fan, dicendo di non avere ancora voglia di rispondere e chiedendo riserbo e delicatezza sulla situazione.

Ambra e Kikò non si sono lasciati, la Lombardo rivela tutto

Insomma, era chiaro che un fondo di verità c’era e che ci fosse aria di crisi tra Ambra e Kikò. La stessa crisi oggi sembra essere svanita. A parlare è stata la Lombardo, che tra una sfilata e l’altra della Milano Fashion Week ha parlato apertamente ai fan. “Col sorriso vorrei fare alcune precisazioni riguardo una serie di notizie virali che ho visto pubblicate un po’ ovunque […] che riportano tutta una serie di falsità”, questa è stata la sua premessa. Dopodiché, Ambra ha smentito la rottura con Kikò: “Io non ho mai lasciato Kikò, Kikò non ha mai lasciato me. Noi non ci siamo mai lasciati. Viviamo semplicemente un momento di difficoltà legato alla distanza e alla lontananza”. Ambra e Kikò non si sono lasciati quindi, oggi lei ha spazzato via ogni dubbio e confermato che tra loro c’è ancora il sereno. Perché non dirlo prima, allora? Perché aspettare circa dieci giorni prima di smentire il gossip?

Ambra e Kikò stanno ancora insieme, lei conferma: “Troviamo sempre modo di fare pace”

Evidentemente la coppia ha vissuto dei giorni difficili, come lei stessa ha ammesso, per questo hanno deciso di aspettare prima di comunicare ai fan come stanno le cose. Ambra ha poi smentito i problemi di cui si era parlato nello scoop di Nuovo: “Non abbiamo nessun problema interno alla coppia, non abbiamo problemi di intimità per niente. Siamo una coppia felicissima quando stiamo insieme. Kikò è un uomo meraviglioso. Cerchiamo per quanto possibile di risolvere le nostre difficoltà legate soprattutto al fatto che non viviamo nella stessa città. E come tutte le coppie nella nostra stessa situazione litighiamo. Ma troviamo sempre un modo di fare la pace”.

Ambra Lombardo non replica ai pettegolezzi: “Risparmio altri commenti”

Tutto chiaro, dunque, Ambra e Kikò stanno ancora insieme. Cosa vorrebbe dire allora a tutti coloro che hanno spettegolato sulla presunta rottura? Nulla, non vorrebbe dire loro nulla: “Del resto non ho voglia di parlare. Non ho voglia di rilasciare commenti o dichiarazioni sulla mia vicenda personale e su chi ne parla. Detto questo, risparmiandomi altri commenti, torno a lavoro”.