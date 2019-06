Martina Nasoni commuove tutti sulla mamma: un passato drammatico

Martina Nasoni mamma, la concorrente torna a parlare della malattia al Grande Fratello

Molti di voi conoscono già la storia della mamma di Martina Nasoni, che si è ammalata negli anni scorsi. Anche Martina soffre di problemi cardiaci e ne ha parlato spesso. Riesce a vivere la vita di una 20enne qualsiasi, ma con qualche accortezza in più. Tuttavia, la malattia della mamma l’ha segnata ancor di più della sua. Ha avuto spesso paura di perderla, l’ha vista entrare e uscire dagli ospedali e non dimenticherà mai quei momenti. Oggi la signora Nasoni pare stia meglio, ha fatto un trapianto di cuore e di questo ha parlato oggi Martina. Nel daytime del Gf abbiamo visto infatti che la concorrente ha scelto di scrivere una lettera a sua madre. Era un compito assegnato dal Grande Fratello, ma sono stati i concorrenti a scegliere a chi indirizzare la loro lettera.

Martina Nasoni parla della malattia di sua mamma: “Ho rischiato di perderla più volte”

Se Francesca De André ha spiazzato tutti scrivendo a Giorgio dopo i baci con Gennaro, Martina ha scritto a sua mamma. Le ha scritto parole d’amore e di ammirazione, promettendole di starle sempre accanto. In confessionale, dopo aver letto la lettera, Martina ha detto su sua mamma: “Ha un problema genetico che ha ereditato da mia nonna e che poi ha trasmesso a me. Ho rischiato di perderla più volte. Il giorno che è arrivato il cuore, che la sono venuta a prendere con l’elicottero… Poteva essere l’ultima volta che ci vedevamo. E lei aveva paura di non tornare. Mi diceva ‘Voglio solo che quando riapro gli occhi le prime persone che vedo siano te e papà'”. E così è stato, per fortuna. Oggi Martina e sua mamma possono contare l’una sull’altra. “Ed io in quel momento ho capito che non conta l’età, la maturità. Io avrò sempre bisogno di te, sempre”, così ha concluso la sua lettera. Ha inoltre dedicato alla madre Guerriero, la canzone di Marco Mengoni.

Daniele Dal Moro lettera alla mamma: le parole e le lacrime del gieffino

Ma anche Daniele Dal Moro ha scritto una lettera a sua mamma, che considera la persona più simile a lui. Queste le sue parole: “Quante volte ti ho vista stare male, quante volte ti ho vista piangere. Quante parole non dette perché faceva troppo male. A te che sei l’unica persona che ho visto soffrire, per me più di me. […] A te che sei l’unica persona che mi conosce davvero e che l’unico modo che hai per essere felice è vedermi felice”. Ha continuato a leggere la lettera in confessionale con le lacrime agli occhi: “Ti voglio dire una cosa. Mi sento fortunato ora come non mai ad avere al mio fianco una persona come te. A te che non ho mai dato nulla, nemmeno una soddisfazione perché non ce l’ho mai fatta. A te scrivo una lettera perché non ho altro, a te scrivo una lettera perché è tutto quello che ho”. Nonostante ci sia aria di burrasca tra Daniele e Martina, c’è ancora qualcosa che li accomuna: la forte ammirazione per le loro mamme.