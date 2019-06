Francesca De André bacia Gennaro ma scrive a Giorgio: la reazione

Grande Fratello, Francesca e Gennaro stanno insieme? Ancora baci nella Casa

Francesca De André e Gennaro Lillio al Gf 2019 sono tornati vicini, più vicini che mai. Dopo la brutta discussione avuta lunedì notte, brutta soprattutto da vedere da casa, pare che Gennaro abbia deciso di perdonare Francesca. Quest’ultima infatti ha nuovamente riempito di insulti e offese il modello, gettando via anche il cibo che aveva fra le mani, ma evidentemente la passione è più forte di tutto in questo momento. Almeno nella casa del Grande Fratello. Nel daytime di oggi li abbiamo visti vicini e complici, si sono scambiati qualche bacio in giardino e non sono mancati i complimenti. Hanno riso e scherzato insieme, ci sono state provocazioni e tutto insomma sembrava procedere per il verso giusto. Peccato che qualcosa poi sia cambiata! Ma procediamo con ordine.

Francesca bacia ancora Gennaro, ormai non si nasconde più

Gennaro in confessionale ha detto: “Vedo che lei è più tranquilla, più sciolta. Non ha problemi a farsi vedere o meno. Se è tranquilla lei, io sono tranquillo. L’attrazione e la chimica è quella che c’era già prima. Solo che prima era nascosta, ora invece è scoppiata”. Ed effettivamente abbiamo visto in onda un bacio tra Gennaro e Francesca in giardino, che lei però ha coperto con una mano. Tuttavia, Gennaro non ha intenzione di illudersi: “Nonostante mi vedi molto preso, c’è una forte intesa e importante, però io sto con i piedi per terra. Lei fuori da qui ha una vita, ha cose da chiarire. Sono sull’attenti, mi aspetto qualsiasi cosa. Io alle favole con il lieto fine non ci credo sempre. Guardo da lontano cosa accade e a seconda delle cose come si muovono, così io agisco di conseguenza”. E in effetti Giorgio non è ancora sparito dai pensieri di Francesca…

Francesca De André scrive a Giorgio: la reazione di Gennaro

La lettera che il Gf ha chiesto ai concorrenti di scrivere, lei ha deciso di indirizzarla proprio a Giorgino! A tal proposito ha detto: “La scrivo a Giorgio. Alcune cose che ho maturato in questi giorni non credo possano essere comprese in un dialogo faccia a faccia. Quindi credo che prima di quello che potrà essere un confronto, voglio spiegare bene come la vedo io la situazione. Un riepilogo di come l’ho vissuta e di quello che sento adesso”. Mentre pronunciava queste parole, Gennaro sembrava non approvare e non capire questo gesto. La sua espressione diceva tutto, insomma, poi in confessionale ha detto: “Ti dico la verità, io manco le chiederò cosa gli ha scritto, perché non mi interessa”. Cosa ci sarà scritto sulla lettera di Francesca a Giorgio?

La lettera di Francesca De André a Giorgio: “Te la sei giocata nel peggiore dei modi”

Lei ha deciso di scriverla all’ex fidanzato perché aveva un sacco di cose da dirgli, questo ha spiegato in confessionale. Ed ecco le cose che aveva da dirgli: “Avrei voluto prendermi tempi e modalità diversi di scriverti, ma questa occasione la voglio sfruttare al meglio possibile. Quello che è successo mi ha devastata, non volevo guardare in faccia la realtà di ciò che era evidentemente successo. Ho sofferto le pene dell’inferno dentro di me, sentendomi, oltre che ferita, derisa e con la dignità calpestata anche da me stessa, che cercavo in ogni modo appigli per giustificarti. Per poterti credere e perdonare”. Poi ha parlato anche degli incontri nella Casa del Gf 2019: “Come se non bastasse, non ti sei presentato qua chiedendomi umilmente perdono, giurandomi amore e vergognandoti di ciò che avevi fatto. Te la sei giocata nel peggiore dei modi. Ti ho chiesto più volte se ti vergognassi per ciò che avevi fatto e hai avuto il coraggio di rispondermi no più volte. Ti ho dato tutta me stessa, ti ho consegnato il mio cuore, dopo mesi in cui ho voluto valutare perché sai quanto mi sia difficile abbattere la diffidenza e amare incondizionatamente, ma l’ho fatto”.