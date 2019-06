Francesca De Andrè in crisi al Gf per una lettera importante: la reazione di Gennaro

Grande Fratello, la prova per i concorrenti che mette in crisi Francesca De André

Francesca De André è entrata al Grande Fratello che tutti pensavano solo al suo rapporto con il padre, sebbene col tempo l’attenzione si sia spostata da quest’argomento al suo interesse per Gennaro Lillio e al tradimento del suo fidanzato Giorgio. Se la situazione con il napoletano sembra essersi definita perché entrambi si sono lasciati andare, e l’ultimo bacio lo ha dimostrato con evidenza, quella con il papà sembra essere destinata a perdurare nel tempo, e ci dispiace parecchio perché, al netto di tutto ciò che si può pensare della De André, un riavvicinamento le farebbe senz’altro bene e lenirebbe ferite ancora aperte e che difficilmente saranno curate completamente. Perché questo preambolo? Oggi il Gf 2019 ha comunicato ai concorrenti di scrivere una lettera speciale a una persona fuori dalla Casa, e ovviamente tutti avevano un’idea del destinatario fuorché lei.

Francesca De André e il padre: il racconto al Gf prima della finale

Francesca in realtà non ha rifiutato nettamente l’idea di scrivere al padre ma è parsa molto titubante e già sconfitta in partenza perché – come ha spiegato lei stessa ai concorrenti – non è la prima volta che ci prova, e comunque ciò che è accaduto non può essere cancellato; le sue parole sono state chiare: “Troppa roba! Non ho voglia di star male ancora, basta! Sai quante parole ho scritto, quante ne ho dette, quante ne ho fatte… Sono un po’ stanca! Lo so che lo faresti perché non sai quello che non c’è stato! Anche io te lo consiglierei se fossi al mio posto ma perché non sai tutte le volte che l’ho già fatto”. Non sappiamo quale sarà la scelta della De André alla fine ma dal video si capisce che la concorrente non è intenzionata a portare avanti una battaglia che rischierebbe nuovamente di perdere.

Il consiglio di Gennaro Lillio

Gennaro Lillio da parte sua l’ha invitata a farsi avanti perché tanto non ha nulla da perdere e l’ennesimo rifiuto non le cambierebbe la vita: il napoletano è convinto insomma che la De André debba provarle tutte e che questo non sia il tempo di risparmiarsi. Parlare in queste situazioni è davvero difficile: tutti consiglierebbero a Francesca di fare pace perché in fondo è sempre meglio che farsi la guerra per anni, no? Siamo sicuri però che in una situazione così complicata scrivere una lettera sia il mezzo giusto? Staremo a vedere cosa succederà lunedì.