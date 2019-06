News Gf Daniele e Martina, lui la evita in Casa: i commenti dei concorrenti

Daniele e Martina non si parlano più? Al Grande Fratello è gelo fra i due

Tra Daniele e Martina al Grande Fratello sembra essere tutto finito. Nonostante negli ultimi giorni sembrava essere tornato il sereno, o almeno c’era un raggio di sole sul loro rapporto, sembra essere definitivamente sparito. Nel daytime del Gf di oggi abbiamo rivisto le immagini di ieri, in cui Daniele ha sbottato contro Martina. Dal Moro ha manifestato una certa insofferenza verso Martina, in particolare l’ha ripresa perché non sopportava più una vocina che lei faceva per gioco. Si scherzava, insomma, ma evidentemente il gioco non divertita per nulla Daniele, che non è riuscito a trattenersi. Oggi abbiamo visto i due evitarsi nella Casa: Daniele passava davanti a Martina ignorandola totalmente, mentre lei sembrava cercare un chiarimento.

Grande Fratello, Daniele evita Martina: i consigli della De André

Di questo si è accorta pure Francesca De André, che non ha mancato di dare dei consigli alla ragazza. Dopo aver spiazzato Gennaro con una lettera per Giorgio, Francesca ha detto a Martina: “Io lo metterei da parte negli ultimi giorni. Tu sei sempre lì e cerchi di far finta di niente, lui ha degli atteggiamenti malmostosi”. Martina ha risposto dicendo che se Daniele dovesse avere dei problemi, non sarebbe di certo un problema suo. Ma la De André ha aggiunto altro: “Lo vedo maleducato, insofferente, molto criticone. Sembra quasi che Daniele non la soffra più, che non provi stima nei suoi confronti. La tratta come se fosse una presenza snervante”.

News Gf, Martina ha le idee chiare: “Non voglio più questo”

Anche Martina si è sfogata in confessionale: “Ho la sensazione che a volte gli sto sulle scatole. Problemi suoi”. A proposito del loro rapporto, ha chiarito che dopo il Grande Fratello ognuno andrà per la propria strada: “Ho bisogno di altro. Posso avere avuto un interesse, tutto quello che ti pare. Ma non voglio più questo, non voglio capire le persone. Non voglio persone che se ne sbattono di me”. Tra Daniele e Martina non sembra proprio essere sbocciato l’amore, anzi.