Martina Nasoni: come sta e quando verrà operata al cuore

Martina Nasoni, ecco quando verrà operata al cuore e qual è stato uno dei momenti più belli della sua vita

La piccola Martina Nasoni, l’ultima vincitrice del Grande Fratello, è davvero molto amata. Seguitissima sui social, oggi mentre faceva ritorno a casa, ha voluto dedicarsi ai suoi fan domandandogli di farle alcune domande per tenerle compagnia. Le sue fan le hanno domandato come stia in questo momento, forse riferendosi alla recente rottura con Daniele Dal Moro, e quando verrà operata al cuore. Alcuni giorni fa, infatti, la bella Nasoni su Spy ha rivelato che presto dovrà affrontare un nuovo intervento e che purtroppo la spaventa molto. Sempre sul magazine, Martina ha spiegato il motivo per cui è finita con Daniele Dal Moro, dando la colpa ai loro caratteri, troppo diversi per potersi fondere e vivere felicemente. Oggi però, stranamente, Martina del Dal Moro non ha proprio parlato ma ha ricordato un momento bellissimo passato con il suo ex fidanzato. Scopriamo insieme che cosa ha detto!

Martina Nasoni: come sta e che cosa le manca di più in questi giorni d’estate

“Martina, forse sembrerà banale, ma io vorrei sapere come stai?” le ha domandato qualcuno e l’aspirante cantante ha risposto così: “Sto bene, rivedere gli amici che non vedi durante l’anno è sempre bello”. Si, perché la ventunenne è reduce da una bellissima vacanza trascorsa proprio con la sua famiglia e i suoi amici. Non a caso, proprio di recente, la giovane ha pubblicato sul suo Instagram uno sfogo dove ha voluto evidenziare quanto sia legata ai suoi genitori e ai suoi amici con i quali ha un bellissimo rapporto. Alla Nasoni, però, manca qualcosa. Qualcosa di molto importante: l’amore. Una sua fan infatti le ha domandato: “C’è qualcosa che ti manca in questo periodo?” e lei ha risposto con la canzone di Emma Marrone “Arriverà l’amore”.

Martina Nasoni: la rivelazione sul passato e quando verrà operata al cuore

Con il suo ex fidanzato, Martina ha passato un momento indimenticabile. “Ho ricevuto molte sorprese in passato” – ha raccontato la giovane – “ma il momento più romantico che ricordo è un ballo lento che feci con il mio ex fidanzato sulle note della nostra canzone! Non scendo in particolari ma è stato in assoluto il momento più bello, dolce e romantico che ho vissuto con una persona”. Poi, per la Nasoni è arrivata la domanda più difficile. Le è stato chiesto, infatti, quando dovrà sottoporsi al tanto temuto intervento al cuore. Martina però ha dimostrato ancora una volta di essere tanto coraggiosa: “Fra un anno o poco più, purtroppo! Ma niente panico, sarà una passeggiata!”.