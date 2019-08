Grande Fratello, Martina Nasoni si sfoga: “Io sono ancora qui!”

Grande Fratello, Martina Nasoni si sfoga su Instagram. Ecco le sue parole

Martina Nasoni è la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello. La ragazza ha portato a casa la vittoria perché ha conquistato il pubblico con il suo carattere dolce, fragile ma, nello stesso tempo, tanto forte. Martina è una ragazza molto spontanea che non si è mai nascosta dietro i classici cliché e che si è sempre dimostrata per come è davvero. Dopo la fine del reality, ha fatto molto discutere la sua relazione con Daniele Dal Moro, altro concorrente della Casa Del Grande Fratello, con il quale però ha interrotto la conoscenza proprio poche settimane fa. La giovane Nasoni, tramite i social, ha instaurato un rapporto molto forte con le sue tantissime fan alle quali racconta le sue giornate e fa ascoltare la sua stupenda voce. Si, perché una delle passioni di Martina è il canto e il suo è un talento davvero tanto grande. Oggi la ventunenne di Terni ha voluto sfogarsi con le ragazze che la seguono su Instagram pubblicando uno sfogo molto lungo. Il suo obiettivo? Ricordare a tutti che l’esperienza del Grande Fratello non l’ha cambiata per niente.

“Non sono perfetta”, lo sfogo di Martina Nasoni sui social

“Vorrei ricordarvi solo una cosa”, ha iniziato così Martina Nasoni per poi continuare: “La Martina che avete conosciuto nella casa è ancora qui. Sono cresciuta circondata da persone che per me hanno sempre voluto il meglio, che hanno fatto sempre di tutto per me, da persone ogni giorno della loro vita hanno cercato di trasmettermi i veri valori della vita, ovvero l’amore, l’amicizia e il rispetto! Non credo di essere perfetta, e non credo neanche che esista la perfezione. Non credo di avere sempre ragione, anzi, ho sbagliato molte volte nella mia vita e ne sono consapevole. Chi non è cresciuto sbattendo la faccia contro i propri errori? Ho molti difetti, ed è vero, ma ho anche molti pregi. Sono sempre stata una tipa pronta a perdonare gli altri, pronta a capire le persone anche quando commettevano sbagli quasi irrimediabili, non ho mai condannato nessuno e ho sempre dato seconde, terze e quarte possibilità”.

Martina: “Mi sedevo sul letto con mia madre e parlavo”

Durante il lungo post, la vincitrice del Grande Fratello ha svelato anche com’è sempre stato il rapporto con i suoi genitori: “Sono sempre stata una persona che si sedeva sul letto con la madre e parlava delle cose che le accadevano, delle avventure, delle prime esperienze, delle prime cotte. Ho sempre voluto coinvolgerla nella mia vita perché vedevo in lei la gioia negli occhi quando le aprivo quelle porte che la maggior parte degli adolescenti tende a tenere chiuse. Ho sempre apprezzato un consiglio da parte dei miei genitori, o dei miei parenti. […] Sono sempre stata la ragazza che anche di fronte alle peggio situazioni, ne ha tratto un insegnamento e ne ha fatto la sua forza. Come mi ha sempre detto mio padre “non è forte chi non cade mai, ma chi cade e ha la forza di rialzarsi”. Dalla vita ho sempre amato le nuove avventure, ho sempre amato mettermi di fronte ai miei limiti e abbatterli uno dopo l’altro”.

“Chiedo di essere capita” frecciatina a Daniele Dal Moro?

“Tante volte ho sbagliato, ma tante altre volte, e il Grande Fratello ne è la prova, ho fatto bene! Non chiedo di essere amata, chiedo di essere capita. Sono io, sono qui di fronte a voi e non ho intenzione di fingere di essere qualcuno, ogni giorno porto di fronte a voi me stessa! Me stessa e nessun altro, nel bene e nel male”. Che in queste ultime frasi ci sia una piccola frecciatina destinata a Daniele Dal Moro? Chissà! Comunque sia Martina ha poi concluso il suo sfogo con una frase dall’importante significato: “Trova sempre il modo di farcela, nulla è impossibile se ci credi veramente. Avanti tutta!”.