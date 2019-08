Martina Nasoni cambia look e vita: “Ho voglia di…” (Foto)

Cambio look per Martina Nasoni: la vincitrice del Grande Fratello ha voglia di dare una svolta alla propria vita

Martina Nasoni ha deciso di cambiare look. E, si sa, quando una donna fa questo passo c’è qualcosa che cambia anche nella vita. Poco tempo fa, Martina e Daniele si sono lasciati: la loro storia non ha portato con sé chissà quali strascichi, anzi i due si sono allontanati senza farsi nessun tipo di guerra (meglio così). Chiuso il brevissimo capitolo “Daniele Dal Moro“, Martina ha cominciato a concentrarsi solo ed esclusivamente su sé stessa e ha scelto di fare qualcosa di nuovo per i suoi capelli.

Capelli Martina Nasoni: il cambiamento e il suo commento

Attraverso una Instagram story, ha raccontato questo ai suoi fan: “Stiamo andando dal parrucchiere. Ci saranno grandi cambiamenti? Lievi? Sì, no, boh, forse? Ho voglia di cambiare”. Martina del Grande Fratello ha deciso di schiarire alcune ciocche: “Molto belli, grazie. Non sono biondi”. Sarebbe interessante sapere se Daniele le abbia scritto per complimentarsi per il suo nuovo look, lui che, qualche giorno fa, ha dovuto rispondere a un’accusa davvero pesante!

Gf news, cos’è cambiato dopo la vittoria? Le parole di Martina

Avevamo capito che ci fossero dei cambiamenti in atto nella vita di Martina del Gf quando aveva scritto un messaggio duro contro il suo peggior nemico e quando ha pubblicato questo: “[…] Potrò perdermi in mezzo a mille mari, potrò affrontare le tempeste più dure, potrò scontrarmi con le persone più false (o le più vere), ma c’è una cosa che non dimenticherò mai… me, le mie origini, l’amore che ho conosciuto, l’amore che ho donato e che ho ricevuto, il sorriso di un amico, il mio sorriso con un amico, la gioia nel dolore e il dolore nella gioia che nel tempo ho conosciuto e imparato ad apprezzare”. Quale sarà il suo prossimo passo? Siamo davvero curiosi di scoprirlo!