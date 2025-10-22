Martina e Gianmarco, come hanno reagito a Uomini e Donne? Gesto Mennoia

Molti telespettatori si chiedono quale sia l’opinione dietro le quinte di Uomini e Donne di ciò che sta accadendo fuori tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. I due ex tronisti stanno dividendo il pubblico. Infatti, da una parte c’è chi è felice di vederli insieme, mentre tanti altri pensano che in tutto questo a farne le spese siano stati Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. Questi telespettatori non trovano giusto il fatto che i due, pur di stare insieme, abbiano potuto provocare sofferenza ad altre persone.

Inoltre, l’atteggiamento di Martina non sta particolarmente piacendo a tantissimi, tanto che diversi fan stanno facendo dei passi indietro. L’ex tronista si è lasciata andare a una serie di segnali per far capire in ogni modo che sta facendo coppia con Gianmarco. Questo proprio durante la rottura con Ciro. Non solo, la De Ioannon continua a lanciare segnali, come se si stesse vivendo questa storia con Steri solo per compiacere il pubblico o per far parlare di sé.

Altrimenti avrebbe dovuto restarsene in silenzio fino a quando non se la sarebbero sentita di annunciare l’inizio della loro relazione. Perché condividere gesti sospettosi e misteriosi sui social network? Sapeva benissimo che i fan avrebbero notato tutto e che si sarebbe parlato di tutto questo. Non per altro, c’è chi è ormai convinto che Martina, Gianmarco e Ciro finiranno al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che dovrebbe iniziare nel 2025.

Intanto, nella giornata di ieri, è arrivata la conferma che la De Ioannon e Steri stanno insieme. A commentare l’inizio di questa storia ci ha pensato anche Ida Platano. Con un enorme sorriso, l’ex dama del Trono Over ha ammesso di essere felice per loro, sebbene non li abbia direttamente citati. C’è chi ha condiviso il suo pensiero e c’è chi le ha fatto notare che se lei fosse stata al posto di Ciro non avrebbe riso così tanto. Ma la reazione di qualcuno a questo suo commento non è passata inosservata.

Quella di Raffaella Mennoia. L’autrice del dating show di Maria De Filippi ha messo un like al video di Ida pubblicato da una pagina di Instagram. Un chiaro segnale che come la Platano, anche la Mennoia sarebbe felice di vedere Martina e Gianmarco insieme. Dunque, si può dire che dietro le quinte qualcuno sta già applaudendo all’inizio di questa relazione. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà ora.