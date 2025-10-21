Martina e Gianmarco: Ciro sbotta, perché Cristina è zitta (c’entra Raul)

La situazione si fa sempre più sconvolgente dopo Uomini e Donne tra i protagonisti Martina De Iaonnon, Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. I quattro ex volti del Trono Classico stanno regalando una vera e propria serie TV ai fan. Mentre c’è chi è felice che ormai Martina e Gianmarco sono usciti allo scoperto, tanti altri sono profondamente delusi da entrambi per le modalità scelte, soprattutto. Tra questi c’è ovviamente Ciro. Intanto, Cristina se ne resta in silenzio e pare c’entri l’ex fidanzato della De Ioannon. Un intreccio alquanto particolare.

Verrebbe da pensare che questa sia una trama perfetta per il prossimo Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che dovrebbe iniziare nel 2026, come molti credono. Nel frattempo, ai fan tocca osservare il tutto da lontano sui social network. Dopo giorni di segnalazioni e gesti ‘horror’ di Martina sui social network, nelle scorse ore gli esperti di gossip su Instagram hanno condiviso le prime foto che la ritraggono tra le braccia di Gianmarco.

Dunque, ormai è chiaro: la De Ioannon e Steri sono una coppia, come Ciro aveva confermato nei giorni scorsi. Il Trono che tanto ha appassionato il pubblico nella passata stagione di Uomini e Donne, fuori sta regalando altri colpi di scena. Il tutto accade mentre Martina e Gianmarco, però, per molti perdono di credibilità. Questo soprattutto per via di Ciro. Solo poche settimane fa, arrivava l’annuncio della rottura tra Solimeno e la De Ioannon. Sembra, però, che ancora prima dell’addio l’ex tronista stesse già avendo dei contatti con Steri.

A parlare ci pensa, ancora una volta, Ciro, il quale non vuole più restarsene in silenzio. Contattato da Amadeo Venza, l’ex corteggiatore si sfoga e appare “molto provato e deluso”:

“Se davvero avessi saputo che dal 15 settembre si sentiva già con Gianmarco, pensate che avrei fatto venire la mia famiglia a Roma il 13 e il 14? È surreale solo immaginarlo. Non l’avrei mai permesso, non avrebbe avuto senso. Davvero qualcuno può credere che io sapessi tutto, che accettassi quella situazione e nello stesso tempo continuassi a vivere serenamente la mia vita con lei? Sarebbe stata una situazione che non mi avrebbe portato a nulla, se non a passare per co***one davanti a tutti”

Non finisce qui lo sfogo di Ciro contro Martina, che non gli avrebbe portato alcun rispetto:

“E lei invece che mi ha preso in giro fino all’ultimo secondo, fino all’ultimo minuto, fino a quando siamo stati insieme l’ultima volta. Ha sfruttato tutto quello che poteva sfruttare, senza un minimo di rispetto per quello che c’era stato. È semplicemente impossibile credere che io potessi sapere e far finta di niente. Chi mi conosce sa che non è da me”

Per quanto si possa credere e apprezzare il lieto fine tra Martina e Gianmarco, non si può non comprendere l’amarezza di Ciro. La De Ioannon come avrebbe reagito al suo posto? In tutto questo che fine ha fatto Cristina? La Ferrara se ne resta in silenzio, proprio come Steri. Ma mentre ormai l’ex tronista è uscito allo scoperto, l’ex corteggiatrice appare ambigua. In queste ore, ecco che tramite lei si inserisce un altro personaggio in questa surreale vicenda.

Lorenzo Pugnaloni fa sapere che Cristina si starebbe frequentando con Raul Dumitras! Quest’ultimo è l’ex fidanzato di Martina. Molti ricorderanno la loro partecipazione a Temptation Island, conclusa con la rottura e con la De Ioannon nella bufera. Sembra che sia per questa frequentazione che la Ferrara preferisca attualmente mantenere il silenzio su ciò che sta accadendo tra Martina e Gianmarco.