Uomini e Donne, Ciro vuota il sacco: “Con Martina insulti, ha baciato Steri”

Altro che Beautiful! Ciro Solimeno, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri protagonisti di un triangolo sentimentale che va oltre il fantagossip. A raccontare un’incredibile versione dei fatti è stato Solimeno, che ha rilasciato una lunga intervista al giornalista Lorenzo Pugnaloni. Il giovane ex volto di Uomini e Donne ha dichiarato che Martina e Gianmarco si sono visti e baciati, oltre a sostenere che avrebbero deciso di iniziare a frequentarsi. Il 23enne ha reso una miriade di altri dettagli sulla faccenda, tuonando contro l’ex, descritta come una persona “falsa”.

Uomini e Donne, la versione di Ciro Solimeno

Ciro ha iniziato il suo racconto da ciò che è successo qualche sabato sera fa. Lui è uscito con dei suoi amici, Martina con altre persone. Alla fine si sono ritrovati nello stesso locale. E chi altro è spuntato? Guarda caso Gianmarco Steri, fresco di rottura con Cristina Ferrara. “Ognuno per i fatti suoi – ha riferito – avevamo già delle problematiche “di coppia”, ma eravamo tranquilli. Sapevo che fosse lì, nel momento in cui sono arrivato l’ho trovata lì e ci siamo salutati. Mi sono insospettito quando dopo dieci minuti ho visto Gianmarco con i suoi amici. Non ci siamo salutati, lei era seduta ad un tavolo e ha iniziato a comportarsi in maniera strana, a stranirsi”.

A questo punto Ciro ha pensato di aver disturbato la serata dell’allora compagna. Così, dopo una quindicina di minuti, ha lasciato il locale. “Lei – ha spiegato – è tornata a casa dopo mezz’ora, mi racconta che con Gianmarco si sono guardati e salutati. Le ho chiesto se gli avesse fatto effetto e lei ha risposto che le aveva fatto l’effetto di una persona che aveva comunque frequentato”.

A distanza di circa una settimana, la situazione precipita a un evento: “Prima di quell’evento mi annuncia che voleva parlare. Avevo qualche presentimento, come tutte le coppie abbiamo anche avuto noi delle problematiche e pensavo si trattasse di questo. Se ti ricordi… le portai anche una rosa sotto casa”. All’evento in questione, Solimeno e De Ioannon si baciano. In realtà già erano in profonda crisi. “Quel video che è uscito – ha ricordato il 23enne – non è come tutti pensate… c’erano dei fotografi, ci hanno chiesto di darci un bacio per delle foto e, invece, hanno fatto un video. Anche se avevamo litigato, era ancora la mia fidanzata e l’ho baciata. Non ci eravamo ancora lasciati”.

La rottura si è consumata poche ore dopo. Ciro ha raccontato di aver parlato con Martina tutta la notte. La mattina hanno preso la decisione di dirsi addio: “Ci siamo lasciati perché siamo in due momenti di vita completamente diversi. Questo perlomeno lo pensavo prima, ora… Lei ha un tenore di vita diverso dal mio, Martina mi diceva che aveva bisogno di una persona realizzata accanto a sé. Lei vuole fare tv, che non è una cosa sbagliata, ma io le dicevo sempre che è sbagliato pensare a quello che dice la gente, che deve fregarsene”.

Solimeno ha aggiunto che ancora oggi pensa di essere innamorato di Martina. Ha inoltre sostenuto di non aver mai detto bugie sul conto della ragazza: “Io non ho mai raccontato bugie, facevo il cameriere, sono sempre stato sincero… dopo l’ho ancora cercata, abbiamo dormito insieme, è vero. Ma sapevo che stava tramando qualcosa, era diversa. Lei va dicendo che mi rispondeva per pietà, in realtà mi cercava anche lei. Mi scriveva”.

Le rivelazioni su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri

Una settimana fa Ciro e Martina si sono rivisti. Lui le ha detto di essere ancora innamorato. Da quel momento, però, non ci sono più stati contatti tra i due ex. Così Solimeno sulla vicenda:

“Da quel giorno zero contatti, passano otto giorni e ieri mattina le riscrivo. Le mando un messaggio dopo il caso della famosa collana (quella che Steri le aveva regalato durante un’esterna), e dopo le emoticon dei famosi “treni”. Le dico: “Perché fai questo?” Mi risponde con mille giustificazioni e scuse. Lei ha sempre avuto il pensiero su Gianmarco, te lo confermo. Mi dice “Ti devo dire la verità”. La anticipo su Gianmarco, mi risponde “sì, ci siamo visti e abbiamo parlato”. Afferma che non mi stava mancando affatto di rispetto e le dico che mi sta chiamando solo perché sa che sarebbe uscita la notizia, voleva pararsi il sedere dicendomi che ha fatto ciò che si sentiva di fare. L’ho insultata, mi dispiace ma era inevitabile… ci sono rimasto malissimo. Non era vero che ci eravamo lasciati da settimane, come va dicendo”.

Quindi Martina e Gianmarco ora stanno insieme? “Mi ha detto che si sono visti, hanno parlato e si sono baciati. Mi ha detto che non sono andati a letto, ma non le credo. Tuttavia, credo al fatto che sia la prima volta che si sono visti, ma non posso mettere, ora come ora, la mano sul fuoco. Ho litigato con lei per ogni frecciatina che metteva, ha sempre negato tutto fino alla fine facendomi passare per visionario”.

Ciro ha anche rivelato che cosa si sarebbero detti De Ioannon e Steri, affermando che lui le avrebbe chiesto anche perché non l’avesse scelto. Poi le dichiarazioni su che cosa avrebbe detto Martina di Gianmarco in tempi non sospetti: “Diceva che non gliene fregava nulla, ne parlava malissimo dicendo che era il trentenne “due pal*e” che abita ancora a casa dei suoi, che non era realizzato. Ora com’è possibile che si frequentino?”

E ancora: “Si sono parlati, stanno cercando di capire. Martina mi ha detto che non lo conosce, nel senso che si frequenteranno. Martina mi ha anche detto che lei e Gianmarco sono pronti ad affrontare me e Cristina, perché sa che avremmo parlato. Mi ha ribadito che a 28 anni è normale che vada a prendersi la persona che vuole. E io? A 23 anni che devo fare? Ho cambiato città e lavoro”.

Ciro ha poi spiegato di non aver mai sentito Cristina Ferrara, a differenza di quanto sostenuto da qualcuno. E con Martina che cosa è poi accaduto? “Insulti a vicenda, l’ho bloccata su whatsapp, ha tolto tutte le foto dai social e ho fatto quelle storie sui social. Potevo dire di tutto e di più ma mi sono trattenuto. Non voglio una guerra, sto male per lei”.

Solimeno ha aggiunto di non aver parlato con Steri, ma di essere “allibito”, in quanto crede che avrebbe dovuto agire “davanti a tutti, alla luce del sole”. Poi altre stoccate all’ex De Ioannon: “Gestito tutto in maniera troppo precoce: tutti quei gesti, frecciatine… ha sempre negato ogni gesto fatto per Gianmarco dicendo che era tutto frutto della mia immaginazione. Lei è stata falsa”.

Quando a Ciro è infine stato chiesto se pensa di essere stato tradito, è arrivata la seguente risposta: “No, ma troppi segnali… alle persone diceva che era mesi che non stava bene, che non era soddisfatta di sé. Ha avuto difficoltà sue. Ma dopo una settimana che Gianmarco si lascia, ti prendi la briga di lasciare me… a casa mia due più due fa quattro. Merito una verità assoluta. Martina dice che non si ritiene fidanzata con Gianmarco, sta cercando di tutelarsi e pararsi il sedere. Non possono confermare ora come ora. Ma tanto uscirà prima o poi tutto. Cristina che deve dire? E’ stata presa in giro da Gianmarco. Qualcosa accadrà, per forza”.