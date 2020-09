Marta Fascina: anche la nuova fidanzata di Berlusconi positiva al Covid-19

Dopo Silvio Berlusconi anche Marta Fascina è risultata positiva al Covid-19. I due hanno una relazione sentimentale dalla scorsa primavera e dopo l’esito positivo dell’ex premier la Fascina si è sottoposta al tampone. Si allarga così la cerchia di famigliari contagiati dal Coronavirus: nelle ultime ore sono risultati positivi pure Luigi e Barbara, i figli che il Cavaliere ha avuto dall’ex moglie Veronica Lario. Al momento Marta è in isolamento con Silvio nella sua villa di Arcore. La Fascina ha trascorso con l’ex Cavaliere tutto il periodo del lockdown in Provenza nella villa di Marina Berlusconi, lo ha accompagnato sulla barca di Ennio Doris ed è stata con lui in vacanza in Sardegna. Nelle ultime ore qualcuno ha puntato il dito contro Flavio Briatore, reo di aver contagiato il leader di Forza Italia. In una intervista a La Stampa l’imprenditore ha assicurato che non è stato lui ad aver contagiato l’amico e di non averlo ancora sentito dopo le recenti novità. Secondo alcune fonti interpellate da La Repubblica non è escluso che Silvio sia stato contagiato dai suoi eredi più giovani, poco attenti durante le loro vacanze.

Silvio Berlusconi positivo al Covid-19, si parla di una festa a Capri

Stando a quello che scrive Repubblica a portare il contagio nella villa di Silvio Berlusconi potrebbero essere stati i suoi figli, Luigi e Barbara. I due, come spiffera il quotidiano, sarebbero stati anche rimproverati dal padre per non aver adottato un comportamento abbastanza prudente delle loro vacanze tra la Sardegna e Capri. In particolare sotto ai riflettori ci sarebbe un party sull’isola campana al quale avrebbe partecipato Barbara Berlusconi in cui potrebbe essere partito il contagio.

La storia d’amore tra Silvio Berlusconi e la giovane Marta Fascina

Classe 1990, nata in Calabria, ma cresciuta a Portici, Marta Fascina fa coppia fissa con Silvio Berlusconi dalla rottura dell’ex premier con Francesca Pascale. La loro relazione è stata ufficializzata solo di recente, dopo la pubblicazione di alcuni scatti che li ritraggono insieme sul settimanale Chi. Laureata in Lettere e Filosofia, la Fascina è una deputata di Forza Italia dal 2018. Ad oggi non ha mai commentato pubblicamente la sua liaison con il Cavaliere.