Marracash: “Elodie? Non è una relazione come la si intende là fuori”

La storia d’amore tra Marracash e Elodie Di Patrizi ha attraversato molti alti e bassi. I due hanno fatto coppia fissa dal 2019 al 2021 per poi lasciarsi rimanendo comunque in buoni rapporti. Le ultime voci, mai confermate dai diretti interessati, parlano di un recente riavvicinamento tra il rapper e la cantante. Fabio Bartolo Rizzo, questo il vero nome di “Marra”, ha risposto ai gossip, sbilanciandosi sulla natura della sua relazione con la 32enne.

Marracash e Elodie sono tornati insieme? Questa domanda rimbalza da qualche settimana sul web e sulle principali testate di cronaca rosa. A parlare di ciò che sta succedendo tra i due artisti è lo stesso rapper 43enne, che ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in occasione della pubblicazione del videoclip ufficiale del suo brano “Dubbi”. “Marra” ha discusso a proposito della Di Patrizi in modo abbastanza implicito e ambiguo.

“Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene”.

Leggendo queste parole non si capisce bene se il rapporto tra i due sia di profondo rispetto o amicizia o se ci sia di più. Ma, appunto, forse è inutile chiederselo in quanto i due cantanti stanno probabilmente vivendo la loro relazione liberi da qualunque schema. Una cosa è certa: tra i due il sentimento di stima e, perché no, di amore non si è mai spento.

Questo è apparso chiarissimo ai fan della coppia, quando nonostante i due avessero rotto hanno comunque continuato a lavorare insieme ai loro rispettivi progetti discografici. La cantante di Amici è apparsa addirittura nella copertina dell’album del siciliano, pubblicato lo scorso novembre 2021, che è praticamente un quadro della famiglia di Marracash. Segno, questo, che la 32enne è ormai una persona importante nella vita del rapper, in qualità di partner o meno.

Elodie, che nello stesso periodo è stata vista baciarsi con il modello Davide Rossi, lo scorso gennaio 2022 ha spiegato che per lei Rizzo sarà sempre uno di famiglia. Nessuna rottura brusca e dolorosa, quindi, per i due che sono rimasti comunque in buoni rapporti. Solo qualche settimana fa il 43enne è stato beccato mentre usciva da casa della romana. I due artisti ci stanno riprovando e per ora preferiscono non etichettare la loro relazione? Restiamo a vedere.