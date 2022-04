Elodie e Marracash, è ritorno di fiamma: “Stessa casa, stesso amore”

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Cit. Antonello Venditti. I versi di “Amici mai” sono intramontabili, forse perché alla fine non fanno altro che raccontare una dinamica che si ripete dall’alba dei tempi. Quale? Il cosiddetto ritorno di fiamma che pare aver lambito anche le vite di Elodie Di Patrizi e Marracash. Per il rapper e l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, galeotto fu il set del video Margarita nel 2019. Fu allora che Cupido li colpì con i suoi dolci dardi d’amore. Poi, qualche mese fa, una serie di dichiarazioni in cui la cantante lasciò intendere che con “Marra” non tutto filava liscio. Da lì a poco l’annuncio della fine della love story che però, ora, pare abbia ripreso quota.

Pochi giorni fa, il giornalista Alberto Dandolo, con uno “spiffero” pubblicato su Oggi, ha sussurrato che i due artisti avevano ripreso a frequentarsi. Adesso è Chi Magazine a darne conferma. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato un servizio con tanto di foto in cui si vede il rapper mentre entra ed esce dalla casa milanese di Elodie. Pure lei è stata pizzicata ad uscire dopo poco dal medesimo portone da cui era transitato qualche minuto prima l’ex fidanzato (che a questo punto forse non è più ex). Insomma, qui gatta ci cova. “Stessa casa, stesso amore”, chiosa infatti Chi magazine, certo che il ritorno in love si stia consumando.

Elodie e “Marra” pare dunque che abbiano ripreso il discorso d’amore lasciato in sospeso. E se così fosse, vorrebbe dire che la Di Patrizi avrebbe chiuso la frequentazione con Davide Rossi, modello con la quale è stata vista in più frangenti in atteggiamenti intimi di recente. Baci e coccole non sono mancati tra i due. Adesso, però, al fianco della musicista è rispuntato il rapper.

Opportuno inoltre segnalare che Marracash e l’ex allieva di Amici hanno sempre rimarcato di avere conservato un ottimo legame, nonostante la rottura. Quel legame sembra che si sia di nuovo rinsaldato in una stretta affettuosa e romantica. Perché dopotutto, “certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano…” E soprattutto non finiscono!