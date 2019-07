Mark Caltagirone, confessione Berlusconi: “Fenomeni pericolosi”

Seconda stagione Live – Non è la d’Urso: Mark Caltagirone “ritorna”?

Il nome di Mark Caltagirone è sulla bocca di tutti. Nonostante Live – Non è la d’Urso sia finito (ma ci sarà una prossima stagione), si continua a parlare di questo personaggio inventato di sana pianta. Uno dei gossip più chiacchierati di quest’anno è stato senza dubbio quello di Pamela Prati e Mark Caltagirone, che ha coinvolto anche altri personaggi, come Eliana Michelazzo e Pamela Pieracciolo. Ognuna di loro ha dato delle versioni dei fatti diverse, qualcuno pensa che ci sia un tacito accordo tra le tre, ma quel che è certo, fino a questo momento, è che Caltegirone è un “fantasma”, non esiste e per questo non ha mai sognato un matrimonio con la Prati.

Pier Silvio Berlusconi commenta Mark Caltagirone

Questa volta, ad affrontare quest’argomento così scottante, è stato Pier Silvio Berlusconi che, durante la conferenza sui palinsesti Mediaset, ha innanzitutto confermato che Live – Non è la d’Urso ritornerà e ha poi spiegato come mai la sua azienda abbia deciso di approfondire la storia di Mark Caltagirone: “I nostri programmi hanno preso qualcosa che nasce altrove – si legge su Tvblog.it – e hanno portato alla luce e alla conoscenza di tutti i rischi che si possono correre se si vive nella bolla dei social. Se gli argomenti non interessano si può cambiare canale”. Una storia di cui Eliana Michelazzo vorrà scrivere perfino un libro!

Ultime anticipazioni conferenza palinsesti Mediaset

Berlusconi ha aggiunto altro: "Non penso che sia stato sorpassato il limite del cosa è giusto o sbagliato a livello editoriale. Questa è una storia di oggi, è una fotografia dei tempi. Ne hanno parlato tutti. Vediamo il lato positivo: abbiamo portato alla luce dei fenomeni pericolosi".