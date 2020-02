Marito di Adriana e Marcello Cirillo intervengono sullo scontro Volpe-Rusic

Il marito di Adriana e l’ex collega Marcello Cirillo intervengono sullo scontro Volpe – Rusic: attriti e polemiche

Il Grande Fratello Vip si fa sempre più teso. Ieri, a far alzare ulteriormente la temperatura attorno al reality c’è stato il ritorno nella Casa di Rita Rusic che ha affrontato la ‘nemica’ Adriana Volpe, generando altre polemiche e altri attriti. Sulle scintille scoccate dall’urto delle due big si sono pronunciati sia Roberto, il marito dell’ex conduttrice de I Fatti Vostri, sia il suo ex collega, Marcello Cirillo. Entrambi hanno fatto sentire la loro voce via social, incitando la Volpe, convinti che la vincitrice del confronto andato in onda nello show più spiato d’Italia sia stata lei.

“Volpe – Rusic 3-0. The game is over!”. Il commento del marito della conduttrice

“Il talento vince sempre! Finale, ‘Champions League Istanbul 2020: Volpe – Rusic 3-0. The game is over!”. Con questa metafora calcistica Roberto ha commentato lo scontro Rita – Adriana. E sotto al post, pubblicato su Instagram, si è fatto vivo anche Marcello Cirillo che ha fatto eco al marito della conduttrice: “Adriana è stata bravissima”. Ricordiamo che le ruggini tra l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori e la 46enne trentina sono iniziate all’interno della Casa più spiata d’Italia. Una volta abbandonato il reality, la Rusic ha poi continuato a lanciare frecciatine molto ‘salate’ verso la rivale, oltre a sostenere che sia una persona non sempre sincera e troppo incline a voler uscire ‘pulita’ dalle situazioni.

Rita e le parole a Live su Adriana

Dal canto suo Adriana ha dichiarato di essere solare e disponibile per carattere e di non avere secondi fini. La Rusic, però, non le ha mai creduto fino in fondo. Anzi, solo pochi giorni fa, ospite a Live – Non è la d’Urso, dichiarava: “Adriana si è messa contro di me senza alcun motivo. Forse perché io ho fatto la copertina di Chi e l’intervista a Verissimo prima della partecipazione al Grande Fratello Vip”. E ancora: “Per Adriana questo è un periodo difficile, non lavora più e per lei il Grande Fratello Vip è tutto”. Infine lo scontro di ieri avvenuto nello show. Non è forse ora di una tregua?