Live-Non è la d’Urso: Rita Rusic attacca Adriana Volpe dopo il Grande Fratello Vip

Rita Rusic è tornata a scagliarsi contro Adriana Volpe a Live-Non è la d’Urso. In realtà l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ci ha tenuto a precisare che non ha mai avuto nulla contro l’ex conduttrice Rai. A detta della produttrice è stata la presentatrice ad attaccarla per prima perché vedeva in lei una sorta di rivale. Affermazioni molto forti che hanno subito fatto scalpore sui social network. “Adriana si è messa contro di me senza alcun motivo. Forse perché io ho fatto la copertina di Chi e l’intervista a Verissimo prima della partecipazione al Grande Fratello Vip”, ha spiegato Rita a Barbara d’Urso.

Le parole di Rita Rusic contro Adriana Volpe da Barbara d’Urso

“Per Adriana questo è un periodo difficile, non lavora più e per lei il Grande Fratello Vip è tutto”, ha aggiunto Rita Rusic a Live-Non è la d’Urso. Parole, quelle contro Adriana Volpe, piuttosto forti. Alfonso Signorini penserà ad un nuovo incontro tra le due dopo gli scontri che ci sono già stati in Casa? Intanto nell’intervista con Barbara d’Urso la Rusic è tornata ad attaccare pure Valeria Marini, vista di recente proprio nel reality show di Canale 5.

Il pensiero di Rita Rusic su Valeria Marini non è cambiato

“Vittorio ha avuto problemi con i figli solo quando è stato con Valeria Marini. Il problema non era vedere Vittorio con Valeria, ma vedere i bambini soffrire. Io non posso dire chi è stato, ma comunque un rapporto normale non c’è stato. Ed è una cosa terribile”, ha poi detto Rita Rusic a proposito di Valeria Marini.