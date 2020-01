Adriana e Rita ai ferri corti, è scontro al Gf Vip: “Fallo con Magalli”

Gf Vip 4, Rita Rusic e Adriana Volpe arrivano allo scontro dopo la nomination: cosa è successo

Scontro tra Adriana Volpe e Rita Rusic al Gf Vip! Da giorni si respirava tensione fra le due e oggi è stata la Rusic a non riuscire più a trattenersi. Il motivo dello scontro è stata la nomination, ma vi spieghiamo per bene cosa è successo. Rita stava parlando con Michele Cucuzza delle nomination, Adriana era lì vicino così si è avvicinata e ha confessato ti aver votato Rita ma di averlo fatto anche perché sono obbligate a votare solo le donne. Quindi non è detto che nominerà sempre lei, ma le dinamiche potrebbero cambiare. Rita appena ha sentito di essere stata nominata da Adriana ha iniziato a volgere lo sguardo altrove, non guardando più la sua interlocutrice. Questo atteggiamento ha infastidito un po’ la Volpe che subito ha fatto notare la cosa a Rita: “Magari se mi guardi mentre ti parlo non è che faresti male”.

Rita Rusic attacca Adriana Volpe al Gf Vip: “Non sei la maestra, fallo con Magalli”

Dopo queste parole di Adriana, e dopo la tensione accumulata, Rita è scattata e subito ha replicato: “Non sono obbligata. Tu non puoi obbligare la gente a fare quello che vuoi perché non sei la maestra. Questo tono da maestrina a me non piace”. La Volpe è rimasta stupita di questa reazione, ma intanto Rita è andata avanti con lo sfogo: “Finché si scherza ho scherzato, ho un tono di scherzo con tutti. Però se tu mi devi fare la maestra come a scuola falla con Magalli e non con me a rompere i cog…ni. Grazie. Certo, così proprio. La maestra con me non la fai. Io sono stata già a scuola, sono più vecchia di te e non ho bisogno di maestre”. Dopo questo attacco, Adriana ha preferito completare il suo concetto rivolgendosi a Cucuzza.

Adriana dopo lo scontro con la Rusic: “Sono in ginocchio”, Montovoli si aggiunge: “La gente ha paura a parlare con Rita”

Dopo un po’, Adriana ha raggiunto Pago, Paolo e Andrea Montovoli in veranda e ha raccontato quando accaduto poco prima. “Io sono rimasta così. […] Na bordata ragazzi, in ginocchio. Sto in ginocchio. […] Ho toccato il colosso Rusic”, ha detto dopo aver terminato il racconto. Andrea ha detto che probabilmente Rita è un po’ stressata per le vicende con Valeria Marini degli ultimi giorni, soprattutto dopo averla rivista nella Casa. Ma Montovoli ha anche un’altra idea sulla figura della Rusic in casa: “La suite se la sono presa ma non hanno mai chiesto alle donne se la volessero, o fare cambio ogni tanto. Anche questa cosa non va bene. Hanno deciso cosa, è che la gente ha paura a parlare a Rita”.