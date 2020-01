Adriana Volpe e Rita Rusić, Signorini insinua dubbi al Gf Vip 4: scatta Barbara Alberti

Grande Fratello Vip 4, Adriana Volpe e Rita Rusić rivali? Le insinuazioni di Alfonso Signorini

Alla fine anche Rita Rusić e Adriana Volpe sono arrivate a scontrarsi al Grande Fratello Vip 4 a causa di una nomination che non è andata per niente giù alla prima. A cosa facciamo riferimento? Al fatto che la Volpe aveva deciso di nominare la Rusić perché non si era aperta molto sulla sua vita privata. Rita ha negato tutto e l’ha accusata di non averle mai chiesto niente, e alla fine Alfonso Signorini ha chiesto chiaramente se qualcuna delle donne volesse fare la dominante, insinuando che ci fosse della rivalità. “Secondo me – ha spiegato Antonella Elia – femmine dominanti sono tutte. Non ho ben capito chi lavora sott’acqua, però credo che tutte le donne della casa abbiano i controco…oni”. A quanto pare finora quella di Alfonso è solo un’impressione: Antonella, che vive in Casa a contatto con entrambe, avrebbe notato senza dubbio certi atteggiamenti e li avrebbe fatti notare.

Adriana contro Rita: perché l’ha nominata e come vorrebbe si comportasse

“Allora – così ha cercato di spiegarsi Adriana –, a me piace parlare. Abbiamo tantissimo tempo, non abbiamo nessun input dall’esterno, quindi dobbiamo essere noi che ci conosciamo e ci creiamo delle situazioni. Siamo qua da tre settimane, ho parlato con tutte… Lei no!”. “Non mi ha chiesto niente”, queste le parole della Rusić che era davvero infastidita dalle parole di Adriana: per lei infatti la Volpe avrebbe dovuto essere più sincera e dirle realmente perché la stava nominando, senza aggrapparsi alla giustificazione, finta a suo avviso, della poca voglia di raccontarsi.

Gf Vip 4, Barbara Alberti scatta: la difesa a spada tratta a Rita

“Trovare un motivo per nominare una persona e una donna – ha sottolineato la Volpe – non è facilissimo, specialmente quando si ride. Non è facile. L’unica motivazione che mi è venuta in mente era proprio quella”. Sono state rivolte delle accuse anche ad Andrea Denver, ritenuto eccessivamente servile nei confronti di Rita, ed era evidente che al modello queste affermazioni non stessero andando per niente giù: “Sono una persona disponibile, mi trovo bene. Per me è un piacere imparare da Rita. Io ho chiesto per correttezza – questa la giustificazione a chi gli aveva fatto notare di aver chiesto a Rita il permesso di andare al bagno – se potevo un attimo assentarmi”. A un certo punto è scattata anche Barbara che ha fatto notare come Rita non sia affatto dominante ma che si trovi a gestire varie situazioni perché sa cucinare e ha avuto molte esperienze: “Io questa dominazione di Rita non la vedo perché è gentile con tutti. Lei è veramente una dea slava e se volesse farebbe filare i caratteri più deboli”. Dite che è finita davvero qui?