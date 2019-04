Mariotto chiederà scusa ad Antonio Razzi ad una sola condizione

Ballando con le Stelle: Guillermo Mariotto replica alle accuse di Antonio Razzi

Dopo quello che è successo a Storie Italiane e Vieni da me non si è potuto fare a meno di parlare dello scontro tra Antonio Razzi e Guillermo Mariotto nel corso della quinta puntata di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha trasmesso le immagini dello scontro che il giurato e il concorrente hanno avuto nello studio di Eleonora Daniele, dove era presente pure Maria Jesus Fernandez. Quest’ultima, insieme al marito, ha pubblicamente chiesto allo stilista venezuelano delle scuse pubbliche per quanto accaduto lo scorso sabato. Quando Mariotto ha giudicato la performance di Razzi utilizzando il termine demenza senile. Una frase piuttosto forte che ha indignato parecchio Antonio, al momento fuori dai giochi perché eliminato nel corso della quarta puntata dello show di Rai Uno.

Guillermo Mariotto: per ora niente scuse a Razzi

“Dire demenza senile è un offesa a chi è affetto da questa malattia che è quella antecedente all’Alzheimer. Faccio un appello a Milly Carlucci, vorrei che all’inizio della prossima puntata Mariotto chiedesse scusa per quello che ha detto. Me lo ha detto ben tre volte!”, ha sottolineato Antonio Razzi a Vieni da me. Subito dopo ha avuto uno scontro con Mariotto a Storie Italiane, dove era presente anche la moglie Maria Jesus. Alle fine le scuse sono arrivate oppure no? Per il momento no: Mariotto ha deciso che molto probabilmente le farà nelle prossime settimane ad una sola condizione.

La decisione di Guillermo Mariotto nei confronti di Razzi

“Chiederò scusa solo se Razzi ballerà bene il tango nella serata del ripescaggio”, ha sentenziato Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle. Antonio potrebbe infatti rientrare in gioco grazie al ripescaggio del programma, che avviene puntualmente ogni anno.