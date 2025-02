Mariotto, Parisi pungente: la sua replica. Poi gesto sibillino su Milly

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Caterina Balivo ha ospitato Guillermo Mariotto per rispondere ad un videomessaggio indirizzato a lui da parte di Heather Parisi che la conduttrice ha fatto ascoltare in diretta. Il giudice di Ballando Con Le Stelle si è poi abbandonato ad un gesto sibillino che Caterina ha colto come un indizio relativo alla presenza di Milly Carlucci al Festival di Sanremo.

La replica di Mariotto al videomessaggio di Heather Parisi

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. Quest’ultima ha ospitato in studio Guillermo Mariotto, stilista e giudice di Ballando Con Le Stelle, che ha risposto ad un videomessaggio a lui destinato da parte di Heather Parisi. Quest’ultima ha contraddetto lo stilista in merito ad un aneddoto che aveva raccontato e che la vedeva protagonista. Nello specifico Guillermo aveva narrato di come, quando erano ancora entrambi giudici a Ballando Con Le Stelle, dopo essere stati ad una mostra a Via Margutta con Amanda Lear, delle persone le avevano lanciato dei pomodori. Heather ha precisato come non fosse stato lanciato nessun pomodoro, bensì solo un cetriolo.

Queste le sue parole precise:

Ho ascoltato le parole del mio ex vicino di banco. Cosa dire? Ex lontanissimo di banco. Ricordo bene, a Ballando lui era l’ultimo della fila, io ero la seconda. Tra noi c’era la stessa distanza che c’è tra un “buongiorno” e “ma chi sei?”. Quanto allo spocchiosa, il mio era solo entusiasmo condito con tanto accento italoamericano. Poi Via Margutta con la mia amata Amanda, magari avessi ricevuto i pomodori. L’avrei preso come un tributo alla mia italianità. Io adoro la pasta al pomodoro. Purtroppo l’unico ortaggio che è arrivato era un cetriolo e sono abbastanza sicura che non fosse indirizzato a me e neanche ad Amanda.

Mariotto ha preferito non rispondere al videomessaggio, reagendo con ironia. Parlando poi di Heather Parisi, ha sottolineato le sue capacità come ballerina. Ha addirittura affermato che nessun’altra balla come lei. Tuttavia ha ribadito come abbia un carattere difficile.

Il gesto sibillino su Milly Carlucci

Nel corso della puntata si è parlato anche del Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai 1 a partire dalla prossima settimana. Secondo alcune voci Milly Carlucci potrebbe essere presente alla kermesse canora come co-conduttrice nella puntata finale. Caterina Balivo ha quindi chiesto a Guillermo Mariotto qualche informazione in merito, essendo un giudice di Ballando Con Le Stelle e quindi in contatto con la conduttrice. Sebbene lo stilista non si sia sbottonato a riguardo, un suo gesto è stato letto da Balivo come un possibile indizio sulla sua presenza. Mariotto ha difatti sorriso alzando le spalle. Non resta che aspettare l’annuncio ufficiale di Carlo Conti per sapere se effettivamente Milly ci sarà come co-conduttrice o meno.