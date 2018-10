Mario Ermito, perché è finita con Francesca Testasecca? Le parole dell’attore

Mario Ermito parla della rottura con Miss Italia Francesca Testasecca

Il bello di Tale e Quale Show dallo sguardo di ghiacco, Mario Ermito, svela al settimanale Vero i motivi della rottura con Miss Italia. La ventisettenne di Foligno, Francesca Testasecca, vincitrice della 71° edizione del concorso di bellezza ha, infatti, avuto una duratura relazione d’amore con l’ex gieffino Ermito. Cinque gli anni di passione tra i due giovani innamorati. Fino al punto in cui, due mesi fa, hanno scelto di porre la parola fine al sentimento che li univa. Nell’intervista Mario Ermito prova a spiegare il perchè di questa decisione.

Mario Ermito e Francesca Testasecca non stanno più insieme: ecco perchè

Spiega Mario Ermito: “Confermo, io e Francesca non stiamo più insieme. Tra di noi è finita per motivi che preferisco tenere per me, perchè su queste cose sono una persona molto riservata.”. Anche se, subito dopo non si risparmia dal fare veri apprezzamenti sulla sua ex fidanzata che, a quanto pare, è rimasta nel suo cuore: “Però ci tengo a dire che Francesca è stata una delle persona più importanti della mia vita, che le vorrò sempre bene e che per il futuro le auguro tante cose belle!”.

E’ finita per sempre o è una pausa momentanea?

Dalle parole del bel Mario, sembrerebbe che, il medesimo ragazzo, abbia definitivamente chiuso la storia con la Testasecca. Augurarle bene per il futuro e volerle bene forse non è proprio quello che direbbe un fidanzato che sta vivendo una pausa temporanea. E’ finita per sempre? Le esternazioni del concorrente di Tale e Quale Show lasciano intendere proprio questo. Un amore nato, come tanti altri e, poi finito! Nulla di più normale. Inutile dire che i fan della coppia attendono il colpo di scena. Tanti coloro che li vogliono rivedere insieme. Ma, Francesca cosa ne pensa di tutta questa storia, invece?