Mario Ermito resta single: “Nessun ritorno di fiamma con Francesca Testasecca”

Mario Ermito e Francesca Testasecca non sono tornati insieme

Nessun ritorno di fiamma tra Mario Ermito e Francesca Testasecca. L’ex del Grande Fratello ha smentito i gossip a Vieni da me, su Rai Uno. Nel salotto di Caterina Balivo l’attore si è sbottonato sulla vita privata, da sempre tenuta lontana dai pettegolezzi e dai riflettori. Mario, visto di recente in un episodio de L’Allieva 2, è tornato single da qualche mese. Ermito ha confessato che la storia con l’ex Miss Italia è giunta al capolinea i primi mesi del 2018. Ma i due sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che Francesca è stata ospite di una puntata di Tale e Quale Show, quella dove Ermito ha indossato alla perfezione i panni di Miguel Bosè.

Le ultime parole di Mario Ermito sull’ex fidanzata

“Non sono fidanzato al momento. Non c’è stato nessun riavvicinamento con la mia ex Francesca Testasecca“, ha assicurato Mario Ermito a Vieni da me. “Siamo stati insieme due anni e mezzo e il rapporto tra noi è rimasto bellissimo. Le motivazioni restano note”, ha aggiunto il pugliese, che ha chiarito che la storia è naufragata nei primi mesi del 2018.

Francesca Testasecca riservata sulla storia con Mario Ermito

Se Mario Ermito ha rivelato qualche cosa in più sulla sua situazione sentimentale, diverso è stato il comportamento di Francesca Testasecca. La modella e attrice non ha mai rilasciato dichiarazioni a riguardo.