“Mario Ermito e Giacomo Urtis hanno consumato”: la Cipriani conferma

Mario Ermito e Giacomo Urtis hanno fatto fichi fichi, parola di Francesca Cipriani. La vulcanica soubrette ha sganciato la bomba a Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio. La Cipriani, che sta per tornare in tv con la nuova edizione de La pupa e il secchione e viceversa con Andrea Pucci, è intervenuta nel corso dell’intervista al chirurgo plastico di cui è molto amica.

Giacomo Urtis stava cercando di parlare con la Di Miceli del suo rapporto con Mario Ermito al Grande Fratello Vip quando Francesca Cipriani gli ha letteralmente rubato la scena e ha urlato senza troppi giri di parole (video più in basso):

“Ora ve lo dico io! Hanno consumato, hanno fatto fichi fichi , ero qui nella camera accanto, ho sentito tutto. Lo devo dire”

Stando a quanto spifferato da Francesca Cipriani Mario e Giacomo avrebbero avuto un rapporto intimo fuori dalla Casa più spiata d’Italia, dove si sono conosciuti e hanno instaurato un bel legame. Più precisamente il tutto sarebbe avvenuto nell’appartamento di Urtis.

L’ex gieffino ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli, si è limitato a dire che ora Ermito è tornato nella sua Puglia e che non potranno vedersi per un po’ di giorni. A detta di Giacomo, quindi, quella con Mario sarebbe una storia vera e profonda che potrebbe diventare qualcosa di importante.

Dunque, è nata una nuova coppia nella quinta edizione del Grande Fratello Vip? Non proprio. In una recente intervista rilasciata al portale Super Guida Tv Mario Ermito ha negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale con Giacomo Urtis:

“Sono basito. Giacomo è un amico che ho deciso di frequentare anche all’esterno. Non abbiamo avuto modo di vederci finora se non in studio dopo che sono uscito. Tutte le voci che mi vedevano in casa sua sono inventate e campate per aria. Ho dormito a casa del mio agente per due notti a Roma e la mattina successiva sono partito dopo pranzo per Brindisi. Io e Giacomo ci siamo messi a ridere quando abbiamo saputo questa notizia”

Insomma, è chiaro che qualcuno sta mentendo in questa intricata vicenda: chi è il colpevole? Mario Ermito si è dichiarato single. L’attore non ha neppure intenzione di rivedere l’ex fidanzata, la make up artist Valentina Paolillo, che più volte ha chiesto un confronto a Mario. Ma a detta di quest’ultimo la storia è ormai morta e sepolta e non c’è bisogno di ulteriori chiarimenti.

I due si sono mollati dopo aver vissuto una love story intensa e passionale ma dopo il lockdown qualcosa si è spezzato. E Sonia Lorenzini? Anche in questo caso Ermito ha le idee chiare: nonostante le avance della scorsa estate l’ex tronista di Uomini e Donne resta un’amica.