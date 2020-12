GF Vip Ermito e Adua, cosa è davvero accaduto a luglio: parla il modello

Cosa è accaduto davvero in passato tra Mario Ermito e Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco? Durante l’ultima diretta in prima serata del Grande Fratello Vip la questione è stata affrontata con Alfonso Signorini. L’attrice non ha negato che ci sia stato del tenero con il modello, sottolineando però che quando ci fu un contatto con lui la sua relazione con il fidanzato Giuliano era in stand by. Capitolo chiuso? Non proprio. Nelle scorse ore Ermito è tornato a parlare della vicenda dando una versione non proprio aderente rispetto a quanto esternato da Rosalinda e aggiungendo dei dettagli al legame che lo unisce a lei.

Mario, confidandosi con Giacomo Urtis, è tornato sul rapporto che ha con la siciliana e sul presunto flirt avuto con lei. “Quando ho detto che non ci ho provato era una tutela nei suoi confronti, visto che ha una persona fuori”, ha esordito il modello che ha aggiunto: “Per dire ‘non ci ho provato perché sei fidanzata’“. Quindi ha sottolineato: “Mi riferivo al periodo in cui mi sentivo con Sonia, non mi sentivo anche con lei provandoci. Ci siamo sentiti tre volte, lei mi aveva chiesto di vederci”.

L’attore ha proseguito la sua confessione narrando che dopo che la Del Vesco gli domandò di incontrarsi ebbe delle obbiezioni in quanto era al corrente che era fidanzata con Giuliano. Fatto sta che in quei giorni Adua si recò nella Capitale, proprio in vista della sua partecipazione al reality Mediaset, e gli chiese di vedersi.

“Lei – ha dichiarato il modello – è venuta a Roma perché poi sarebbe dovuta venire qua e mi aveva detto che le avrebbe fatto piacere ci vedessimo”. A quel punto Ermito, come lui stesso ha spiegato al chirurgo dei vip, declinò l’invito in quanto ebbe il timore che “scaturisse un meccanismo di gelosia da parte del suo fidanzato”. “Lei mi disse che era libera di vedere chi voleva”, ha chiosato Mario.

Ermito ha quindi ribadito di essere entrato in contatto con Rosalinda dopo anni in cui non la sentiva raccontando di averci parlato per quattro ore al telefono la scorsa estate. L’attore ha confessato di aver messo al corrente la Cannavò che da parte sua ci fu un’importante interessamento. “Le avevo detto ‘Sai ce c’è sempre stata un’attrazione nei tuoi confronti, mi farebbe piacere rivederti’. Non ci ho provato, c’era un interesse reciproco”, ha concluso Mario.

