Isola dei Famosi, Cristina Plevani commenta Marina La Rosa: “Vincitrice morale, l’ho invidiata”

Marina La Rosa si è classificata al secondo posto nell’ultima edizione, appena conclusa, de L’Isola dei Famosi. A vincere nella finalissima del reality show di Canale 5 è stato il bel campione di judo Marco Maddaloni. L’ex “gatta morta” ha dimostrato di essere una grande naufraga, conquistando il pubblico che 19 anni fa non l’aveva premiata al GF, ed è stata tra le favorite alla vittoria sin dall’inizio. A dirlo anche Cristina Plevani, prima vincitrice del Big Brother italiano e nella casa vera e propria antagonista di Marina. La Plevani ha scritto un messaggio sui social, commentando il secondo posto di Marina. Un post abbastanza profondo che l’ha riportata a parlare del passato e che in parte spiazza perché totalmente a favore dell’ex coinquilina in tv: “Ho seguito il programma tramite i social, soprattutto leggendo #twitter. L’ultima volta che ho visto Marina credo sia ancora ai tempi di una #buonadomenica di #mauriziocostanzo , probabilmente 15 anni fa”, esordisce così la Plevani su Instagram, condividendo una foto di Marina e suo marito abbracciati in studio durante l’ultima puntata dell’Isola. Cristina aveva fatto un pronostico mesi fa, scommettendo sulla vittoria dell’opinionista di Mai dire talk. Adesso è tornata a commentare il podio, affermando che doveva vincere proprio la sua vecchia rivale.

Cristina Plevani commenta il secondo posto a L’Isola dei Famosi di Marina La Rosa e torna nel pasato

La Plevani, che recentemente ha fatto intendere che avrebbe piacere nel partecipare a Ballando con le stelle, ha dichiarato che per lei Marina La Rosa doveva vincere L’Isola 2019. Ecco cosa ha scritto: “Per molti risulta strano quando dico che io Marina non la conosco, ma è una semplice verità. Il ricordo di tutti è fermo a 19 anni fa. Anni che raccolgono un vissuto. Una vita che è andata avanti. Oltre il reality. Ho letto i commenti sui social: tanti impietosi e infantili, altri obiettivi e molti di apprezzamento. Per quel poco che ho visto nei video pubblicati sui social ho visto una donna appagata, fiera, forte, senza mai un cedimento, senza mai andare fuori dalle righe, mai trash, intelligente, acuta, pungente, sicuramente stronza, pacata nei toni, una brava giocatrice e a mio parere una gran figa perché io vedo una bella donna”.

Marina La Rosa, la confessione di Cristina Plevani: “L’ho invidiata”

La prima vincitrice del Grande Fratello Nip afferma che qualcuno potrebbe pensare che scrive queste cose solo per avere visibilità, ma continua con i complimenti e confessa di aver invidiato quella rivale del passato: “Sono riuscita a vedere il video dove arriva il marito: una Marina a me inedita. Ho visto amore. Una moglie e una mamma che non conosco ma che in quelle immagini ho apprezzato commuovendomi. Come scritto già in qualche altro commento, da single quale sono e senza figli, ho invidiato quel suo momento”. E poi afferma che Marina La Rosa doveva vincere per tutti gli ex gieffini della prima edizione come lei: “Avrei voluto la sua vittoria, per lei e anche per me e per gli altri miei ex compagni di avventura, in ricordo dei vecchi tempi. Anche se ai tempi eravamo agli antipodi o per dirla in parole spicce, non nutrivano simpatia reciproca”. Mentre su Twitter scrive: “Resto dell’idea che meritava #marinalarosa . Il vincitore non lo conosco, non so chi sia, cosa faccia. Io ho seguito i commenti e i vari pareri sui social. Per l’ennesima volta è la vincitrice morale di un reality”. Le due dopo 19 anni torneranno a parlarsi? Cristina Plevani ha dimostrato ancora una volta la sua sincerità e la sua schiettezza, quindi Marina potrebbe apprezzare. Un incontro in tv di certo sarebbe molto bello per i nostalgici fan del primo storico e vero GF.