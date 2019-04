Marina La Rosa rifiuta di incontrare Soleil e Riccardo: il retroscena a Verissimo

Marina La Rosa rifiuta di incontrare Riccardo Fogli e Soleil Sorgè dopo l’Isola dei famosi

Marina La Rosa sarà ospite domani a Verissimo come tanti altri ex naufraghi dell’Isola 2019. L’intervista a Marina sarà molto interessante per i fan del reality show, soprattutto per ciò che ha detto su Riccardo Fogli e Soleil Sorgè! Le antipatie nate sull’Isola dei famosi non sono affatto rimaste in Honduras, anzi si trascinano ancora oggi. Marina infatti ha rifiutato di incontrare Riccardo e Soleil negli studi di Verissimo: “Ci sono persone che non ho piacere a incontrare. Soleil e Riccardo rappresentavano per me un’energia negativa”. E infatti pare che i tre non si siano incrociati, nonostante tutti saranno ospiti della stessa puntata.

Marina La Rosa rivela a Verissimo cosa pensa davvero di Riccardo e Soleil

Marina aveva fatto capire perfettamente ciò che pensa di Soleil già sull’Isola, ma ha comunque risposto alla domanda di Silvia Toffanin sulla giovane ex corteggiatrice. Ecco le sue parole: “Con Soleil non c’è niente di personale, ma non mi piace come persona. Non è una questione d’invidia, perché è bella e forte. Non può esserci invidia con una che ha vent’anni, io alla mia età ho partecipato con un atteggiamento diverso, più maturo”. Come mai, invece, ha deciso di non rivedere Riccardo Fogli? “Avrà il suo pubblico, i suoi fan, ma a me non piace. Mi spiace che ora non stia bene, ma con me si è comportato in modo sbagliato. A 71 anni dovrebbe essere un po’ più maturo rispetto a quello che si è dimostrato”. Poi ha aggiunto su entrambi: “Hanno usato parole sgradevoli”. Impossibile convincere Marina a fare pace con Soleil e Riccardo, sembra chiaro!

Verissimo, Marina vincitrice morale dell’Isola 2019? “Lo penso anch’io, ma sparisco dalla tv”

Parole molto belle invece con Luca Vismara, con cui è nata una bella amicizia: “Anche se c’è una grande differenza anagrafica, con lui c’era molta sintonia. Ancora adesso, non riuscendo ancora a dormire di notte a causa dell’adrenalina, ci scriviamo messaggi durante la notte, come quando ci trovavamo sull’Isola a parlare intorno al fuoco”. Infine, Silvia ha fatto notare a Marina La Rosa che molti spettatori pensano che sia lei la vincitrice morale dell’Isola. “In effetti lo penso anch’io”, ha risposto la seconda classificata. Non aspettatevi però di vederla spesso in televisione: “Adesso sparisco dalla tv. Torno a casa da mio marito, che mi ama anche con i miei difetti, e dai miei figli”. Un’intervista da non perdere domani a Verissimo, come le confessioni di Sandra Milo che ha pensato al suicidio.