Marica Pellegrinelli fa sul serio: convivenza e un altro figlio con Charley

Ex moglie Eros Ramazzotti: Marica Pellegrinelli fa sul serio col nuovo fidanzato Charley Vezza

In barba a critiche e malelingue si fa sempre più seria la storia d’amore tra Marica Pellegrinelli, ex seconda moglie di Eros Ramazzotti, e il nuovo fidanzato Charley Vezza. Dopo la vacanza a Ibiza, durante la quale sono usciti allo scoperto davanti ai paparazzi, la modella e l’imprenditore fanno progetti importanti a lungo termine. Come riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Marica e Charley stanno pensando di andare a convivere. Più precisamente in un lussuoso appartamento al centro di Milano, dove entrambi sono impegnati con i rispettivi lavori. In più non è escluso nell’immediato futuro un matrimonio e un figlio insieme. La Pellegrinelli è già mamma di Raffaella Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 4, mentre Vezza non ha ancora degli eredi.

Le parole di Massimo Boldi sulla storia tra Marica e Charley

Prima della vacanza alle Baleari, la storia tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza è stata ufficializzata, in un certo senso, da Massimo Boldi. L’attore è un amico della famiglia Vezza e ha rilasciato un’intervista nella quale ha confermato i pettegolezzi dell’ultimo periodo. “Charley e Marica si frequentano ma preferiscono mantenere un basso profilo perché Marica è fresca di separazione”, ha dichiarato Cipollino. Che ha precisato che la storia tra i due non è iniziata quando la Pellegrinelli era ancora sposata con Eros Ramazzotti ma solo in un secondo momento.

Chi è Charley Vezza: curiosità sul nuovo fidanzato di Marica

Charley Vezza ha 35 anni ed è un imprenditore: gestisce un’azienda di mobili e oggetti di design conosciuta in tutto il mondo. Dieci anni fa ha perso il padre, un industriale piemontese, a causa di una brutta malattia. “Charley è un tipo brillante, creativo, che fa anche mille altre cose nel campo della moda e dell’arte”, ha assicurato Massimo Boldi, che conosce bene Vezza.