Marica Pellegrinelli, il dopo Ramazzotti: foto ardite e mamma ‘maestra’

Marica Pellegrinelli, la vita dopo Eros Ramazzotti: foto ardite e mamma ‘maestra’

Marica Pellegrinelli, il dopo Ramazzotti è più social e meno ‘timido’. L’ex moglie di Eros, dopo il naufragio del matrimonio, sembra aver preso gusto con il web, tenendo informati i suoi fan di molte curiosità che la riguardano. Addirittura oggi ha pubblicato delle foto ‘ardite’, con indosso soltanto dei pantaloni attillati e un cappellino. Nulla di scandaloso sia chiaro, ma pare proprio che la modella bergamasca sia sempre più ‘impavida’. Naturalmente, prima della moda, delle foto Instagram e di tutto il resto, vengono sempre i suoi figli: Raffaella Maria (8 anni) e Gabrio Tullio (4 anni). Infatti Marica si dimostra madre attenta, premurosa e ‘maestra’.

Marica e la gestione dei figli con Eros Ramazzotti

Nelle ultime Stories l’ex moglie del cantante romano si è mostrata nelle vesti della mamma ‘maestra’, realizzando un fantasioso rebus per i suoi piccoli. A proposito di figli, recentemente ha fatto sapere che quando lei ed Eros, per i vari impegni professionali non riescono ad essere presenti, non stanno con una tata bensì con i nonni materni. Ricordiamo inoltre che tra la modella e l’interprete di Più bella cosa i rapporti sono rimasti ottimi, nonostante il capolinea sentimentale. Infatti non è raro che i due, ancora oggi, trascorrano del tempo assieme in compagnia dei figli, facendo percepire un caloroso clima familiare ai piccoli.

Charley Vezza e Marica: progetti di convivenza, il gossip

Dopo la fine del matrimonio, Eros si è buttato anima e corpo nel lavoro. Attualmente è impegnato in un tour mondiale e non ci sono nuovi amori all’orizzonte. Il cuore di Marica invece ha ricominciato qualche settimana fa a battere per Charley Vezza, imprenditore piemontese con cui è stata paparrazata in più occasioni in atteggiamenti complici e intimi. La coppia, seppur non è mai uscita ufficialmente allo scoperto, di fatto c’è e sembra molto affiatata. Addirittura si sussurra che stiano pensando di andare a convivere. Più precisamente starebbero valutando di viversi in un lussuoso appartamento nel centro di Milano.