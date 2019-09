Marica Pellegrinelli, altri “sconvolgimenti” nel dopo Eros: spiffero di Chi

Marica Pellegrinelli, altri “sconvolgimenti” nel dopo Eros Ramazzotti: spiffero di Chi

Periodo di grandi cambiamenti per Marica Pellegrinelli, che dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti è stata investita da una serie di novità. Sul fronte sentimentale ha intrecciato una relazione con l’imprenditore Charley Vezza. L’amore viene coltivato lontano dai riflettori. Tuttavia non sono mancate nelle ultime settimane le paparazzate romantiche che certificano che il legame tra i due si sta facendo via via più solido. Oltre al lato sentimentale, ci sarebbero “sconvolgimenti” anche dal punto di vista lavorativo per la bellezza bergamasca. Lo spiffero lo ha lanciato il settimanale Chi, il quale ha reso noto che a breve Marica dovrebbe approdare sul grande schermo. Per lei ci sarebbe pronto un contratto cinematografico. L’operazione sarebbe praticamente quasi già conclusa. A mancare sarebbero solo le firme.

Marica sbarca al cinema a Natale: il gossip sull’ex moglie di Eros

“Gli sconvolgimenti nella vita di Marica Pellegrinelli continuano”, scrive Chi che aggiunge: “L’ex moglie di Eros Ramazzotti, ora volata tra le braccia dell’imprenditore piemontese Charley Vezza, sbarca al cinema. Il prossimo Natale debutterà su un set cinematografico.” Tutto fatto? Quasi: “Il copione e l’offerta sono già sul tavolo, mancano soltanto le firme.” Dunque la Pellegrinelli dovrebbe vestire i panni dell’attrice. Naturalmente proseguirebbe in parallelo anche il suo impegno come modella. E a proposito di modelle, in questi giorni è stata presentissima alla Fashion Week milanese con l’amica Melissa Satta. Le due donne hanno dato spettacolo anche sui social, dove si sono divertite a pubblicare momenti simpatici e giocosi delle loro avventure all’ombra della Madonnina.

Eros Ramazzotti: “Bisogna andare avanti”

“Ormai con i social mi arriva tutto quello che viene scritto in tre secondi, ma non ci faccio più caso. La vita va avanti, bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti. Il resto, poi, migliora sempre”. Queste le parole di Eros Ramazzotti, giunte durante un’intervista radiofonica, a proposito del legame sentimentale sbocciato tra Marica e Vezza. Nella chiacchierata, l’artista non ha voluto fare il nome della Pellegrinelli e neanche quello dell’imprenditore, segno che voglia tenersi a debita distanza dal gossip di bassa lega.