Eros Ramazzotti commenta la storia tra Marica Pellegrinelli e Vezza

Eros Ramazzotti, per la prima volta, commenta la nuova relazione della sua ex moglie

Non era mai successo prima d’ora ma oggi, per la prima volta, Eros Ramazzotti si è espresso sulla nuova relazione della sua ex moglie. Il cantante, però, lo ha fatto senza sbilanciarsi. Da tempo, oramai, si vocifera che Marica Pellegrinelli abbia una storia d’amore con Charley Vezza, giovane e ricco imprenditore. I due non si sono ancora mostrati insieme ufficialmente ma sono stati paparazzati fianco a fianco. In particolare, la coppia è stata pizzicata ad Ibiza dove sono stati beccati prima ad una festa e poi al mare mentre, accarezzati dal mare cristallino, si scambiavano un dolce bacio. Eros, oggi, è stato ospite della trasmissione I Lunatici che va in onda su Radio2, rilasciando alcune dichiarazioni sul matrimonio naufragato.

Eros Ramazzotti a I Lunatici: “Sono abituato a certe cose”

Durante l’intervista non sono mancate alcune domande sulla vita privata di Marica. Il cantante, senza abbandonarsi al gossip più becero, sulla questione ha risposto: “Sono abituato a certe cose, la gente non penso che abbocchi a tutto quello che scrivono”. Durante la chiacchierata, l’artista non ha voluto fare il nome della Pellegrinelli e neanche quello di Vezza, evitando di fomentare sterili polemiche. “Ormai con i social mi arriva tutto quello che viene in scritto in tre secondi, ma non ci faccio più caso. La vita va avanti, bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti. Il resto, poi, migliora sempre”, ha dichiarato facendo intendere che il suo sguardo ora è rivolto al futuro.

Eros Ramazzotti e il nuovo avvistamento con Marica Pellegrinelli

Intanto, in questi giorni, Eros Ramazzotti è stato paparazzato in compagnia proprio della ex moglie. Con Marica, infatti, il cantante romano si è recato ad accompagnare la loro primogenita a scuola. La foto che li ha ritratti, ancora una volta, è stata pubblicata da Chi. Il matrimonio è finito, ma la stima e il rispetto sono rimasti.