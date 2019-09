Marica Pellegrinelli: come gestisce i figli dopo la rottura con Eros

Marica Pellegrinelli, confidenze: come gestisce i figli dopo la separazione da Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli in confidenza con i fan. L’ex moglie di Eros Ramazzotti, che ha ritrovato l’amore tra le braccia dell’imprenditore Charley Vezza, ha chiarito in che modo gestisce i figli. Niente tata al momento, ha specificato la modella rispondendo a un follower su Instagram che l’ha pungolata sull’argomento. A tenere i piccoli quando papà Eros e lei sono impegnati professionalmente, a volte, ci pensano i nonni materni. Tuttavia, sempre da quanto fatto trapelare dalla 31 enne, non è escluso che a breve potrebbe affidarsi anche a una tata.

Per la Pellegrinelli niente tata al momento: “I bambini sono dai miei genitori”

Eros impegnato in tour e Marica in shooting e altre iniziative relative alla moda: e i figli sempre con la tata? Questo il commento malizioso di un fan rivolto alla modella, la quale ha voluto fare chiarezza. “Sfortunatamente non ho ancora una tata e i bambini sono dai miei genitori”, ha risposto la Pellegrinelli. Dunque non si esclude che in futuro possa esserci anche una baby-sitter accolta in famiglia che faccia compagnia a Raffaella Maria (8 anni) e a Gabrio Tullio (4 anni) quando papà Eros e mamma Marica sono costretti a lasciare casa per impegni lavorativi.

La modella e l’imprenditore Charley Vezza: il bacio a Ibiza che suggella la love story

Marica Pellegrinelli ed Eros hanno annunciato la fine del loro matrimonio in piena estate, informando che la rottura è stata presa per problemi di coppia che si trascinavano da tempo. Nonostante ciò sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che anche dopo la fine della love story sono stati pizzicati a passare del tempo insieme per stare entrambi vicini ai figli. Sul versante sentimentale, Marica ha ritrovato l’amore con l’imprenditore Charley Vezza. La voce è stata messa in circolo qualche settimana fa. La conferma è arriva a fine agosto dal settimanale Chi che ha pubblicato scatti che hanno immortalato Marica e Charley a Ibiza, mentre si baciavano con trasporto e passione.