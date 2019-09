Marica Pellegrinelli e Melissa Satta: che amicizia tra amori ballerini!

Marica Pellegrinelli e Melissa Satta, l’amicizia delle due modelle tra alti e bassi d’amore: nascono le “Marissa”

Marica Pellegrinelli e Melissa Satta, che amicizia! Le due modelle rinsaldano sempre più il legame che le unisce, barcamenandosi tra alti e bassi d’amore. Nelle scorse ore la compagna di Boateng ha realizzato una serie di Stories con l’ex moglie di Eros Ramazzotti, riprendendosi mentre scorrazza con lei in auto tra le strade milanesi, tra un appuntamento e l’altro della Fashion Week. Per l’occasione hanno coniato anche un termine che ben sintetizza il feeling che c’è tra loro: sono nate le “Marissa”, evidente fusione tra il nome della bergamasca e quello della sarda. E non è la prima volta che le due si mostrano assieme. Era già capitato a inizio anno quando erano state paparazzate in un parco con i rispettivi figli. Altra storia, altri problemi sentimentali. All’epoca Melissa aveva infatti rotto con Prince, mentre la Pellegrinelli stava ancora con Eros.

Marica e Melissa, gli amori sono altalenanti ma l’amicizia è una costante

Tra alti e bassi d’amore, una costante rimane: l’amicizia tra le due modelle. Oggi la Satta ha recuperato il ‘filo del discorso’ con Boateng dopo aver trascorso una burrasca matrimoniale che l’ha messa a dura prova tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. Burrasca da cui ne è uscita assieme al calciatore, con cui attualmente sta vivendo un secondo “atto d’amore”. E si spera che sia l’ultimo perché duraturo. Tutt’altra vicenda quella di Marica che ha visto naufragare il matrimonio con Ramazzotti e oggi è appare felice al fianco dell’imprenditore Charley Vezza, con cui di recente si è concessa una fuga d’amore. Doveva rimanere top secret ma è stata scoperta dal settimanale Chi, che prontamente ha spifferato tutto.

Eros Ramazzotti: “La vita va avanti, bisogna essere forti”

Chi invece sembra ancora single è Eros Ramazzotti, impegnatissimo nel nuovo tour musicale. “La vita va avanti, bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti. Il resto, poi, migliora sempre”, ha dichiarato il cantante pochi giorni fa in un’intervista radiofonica circa la rottura con l’ex moglie.