Marica Pellegrinelli e il nuovo fidanzato Charley Vezza in vacanza in Inghilterra

Prosegue a gonfie vele la relazione tra Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, e l’imprenditore Charley Vezza. Dopo la vacanza a Ibiza, in compagnia di alcuni amici, la modella e il nuovo fidanzato sono fuggiti a Woodstock. Una romantica fuga nella campagna inglese per conoscersi ancora di più e vivere in pace questo nuovo sentimento. Anche se i paparazzi non sono mancati e il settimanale Chi pubblica le foto di questo breve viaggio nel numero in edicola da mercoledì 18 settembre. Marica e Charley appaiono ancora una volta complici e affiatati ma per il momento preferiscono non rilasciare alcuna dichiarazione sulla loro situazione.

La reazione di Eros Ramazzotti alla nuova vita di Marica Pellegrinelli

Se Marica Pellegrinelli e Charley Vezza tengono la bocca cucita sulla loro liaison, diversa è la posizione di Eros Ramazzotti. Il cantante ha detto la sua su questa situazione, che per i fan è stato un duro colpo da digerire. “Ormai con i social mi arriva tutto quello che viene in scritto in tre secondi, ma non ci faccio più caso. La vita va avanti, bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti. Il resto, poi, migliora sempre”, ha tagliato corto l’artista romano, che da Marica ha avuto i figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio, che oggi hanno 8 e 4 anni.

Chi è Charley Vezza: curiosità sul nuovo fidanzato di Marica

Charley Vezza ha 35 anni ed è un imprenditore: gestisce un’azienda di mobili e oggetti di design conosciuta in tutto il mondo. Dieci anni fa ha perso il padre, un industriale piemontese, a causa di una brutta malattia. Secondo gli ultimi gossip il ragazzo è pronto alla convivenza e a un figlio con Marica Pellegrinelli, conosciuta grazie ad alcuni amici in comune.